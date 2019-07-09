Rò rỉ hình ảnh Phạm Băng Băng hăng say tập boxing để chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim Hollywood ‘355’

Sao quốc tế 09/07/2019 17:52

Sau nhiều đồn đoán, Phạm Băng Băng chính thức góp mặt trong bộ phim bom tấn Hollywood “355”, đánh dấu sự trở lại của “Nữ hoàng Cbiz”.

Thời gian gần đây, những câu chuyện xoay quanh chuyện tình tan vỡ của diễn viên Phạm Băng Băng và Lý Thần đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng cặp đôi giả vờ chia tay để thu hút sự chú ý của truyền thông, lót đường cho màn tái xuất của Phạm Băng Băng.

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Cặp đôi đã 'đường ai nấy đi' trong êm đẹp - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Phạm Băng Băng đang luyện tập boxing để phục vụ cho vai diễn trong phim Hollywood “355”. Được biết, phim có sự tham gia của Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o và Diane Kruger. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của những nữ điệp viên đến từ 5 quốc gia khác nhau cùng hoạt động tại Mỹ.

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Phạm Băng Băng tích cực tập boxing để chuẩn bị cho vai diễn - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, Phạm Băng Băng liên tục tung ra những cú đấm mạnh mẽ, quyết liệt trước ống kính. Được biết, đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Phạm Băng Băng sau scandal trốn thuế nghìn tỷ. Trên thực tế, người đẹp họ Phạm đã dành thời gian “ở ẩn” để tập trung trau dồi vốn tiếng Anh, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để đảm nhận tốt vai diễn trong bộ phim này.

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Phạm Băng Băng sắp có màn tái xuất hoành tráng - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, người hâm mộ nữ diễn viên Phạm Băng Băng tỏ ra vô cùng thích thú cũng như mong chờ màn trở lại đầy ấn tượng của cô.

Bên cạnh bộ phim Hollywood “355”, Phạm Băng Băng còn xuất hiện trong dự án “Tha Sát”, đóng cùng Lý Thấm, Hoàng Hiên và Tân Chỉ Lôi. Được biết, bộ phim đã đóng máy vào tháng 5/2018 nhưng lịch chiếu vẫn chưa được công bố chính thức.

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Truyền thông Hoa ngữ bất ngờ đăng tải thông tin, Phạm Băng Băng Lý Thần không phải chia tay đơn thuần mà thực tế là ly hôn.

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