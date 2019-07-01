Hậu chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng đã lấy lại tinh thần, vui vẻ tụ tập cùng hội bạn thân

Mạng xã hội Weibo đang tràn ngập hình ảnh nữ diễn viên Phạm Băng Băng vui vẻ trở về cuộc sống độc thân hậu chia tay Lý Thần.
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Cách đây không lâu, diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ thông báo đã “đường ai nấy đi” với Lý Thần trong êm đẹp. Theo đó, nam diễn viên cũng thừa nhận thông tin này, đồng thời cho biết cả hai vẫn tiếp tục làm bạn và ủng hộ lẫn nhau. Bên cạnh đó, Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng cũng xóa mọi hình ảnh và thông tin liên quan đến Lý Thần trên trang cá nhân của mình.
Kết thúc mối tình kéo dài 4 năm cùng nhau vượt qua sóng gió, người hâm mộ lo lắng nữ diễn viên sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên mới đây, Phạm Băng Băng được bắt gặp vui vẻ đi ăn uống với diễn viên Vương Tử Văn và đạo diễn nổi tiếng Triệu Bảo Cương.
Qua những hình ảnh được phóng viên ghi lại, nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” khá vui vẻ và thoải mái, cô liên tục cười đùa cùng bạn bè. Được biết, Phạm Băng Băng và Vương Tử Văn thân thiết sau khi đóng chung bộ phim “Tha Sát”.
Hiện tại, Phạm Băng Băng đang tích cực chuẩn bị cho lần tái xuất hoành tráng của mình sau scandal trốn thuế nghìn tỷ. Chính vì vậy, thông tin cô và Lý Thần chia tay từng bị đồn là chiêu trò để thu hút sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng và không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.