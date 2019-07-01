Hậu chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng đã lấy lại tinh thần, vui vẻ tụ tập cùng hội bạn thân

Cách đây không lâu, diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ thông báo đã “đường ai nấy đi” với Lý Thần trong êm đẹp. Theo đó, nam diễn viên cũng thừa nhận thông tin này, đồng thời cho biết cả hai vẫn tiếp tục làm bạn và ủng hộ lẫn nhau. Bên cạnh đó, Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng cũng xóa mọi hình ảnh và thông tin liên quan đến Lý Thần trên trang cá nhân của mình.

Nhiều người tiếc nuối cho mối tình của Phạm Băng Băng và Lý Thần - Ảnh: Internet

Kết thúc mối tình kéo dài 4 năm cùng nhau vượt qua sóng gió, người hâm mộ lo lắng nữ diễn viên sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên mới đây, Phạm Băng Băng được bắt gặp vui vẻ đi ăn uống với diễn viên Vương Tử Văn và đạo diễn nổi tiếng Triệu Bảo Cương.