Tối 9/7, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nam diễn viên Kang Ji Hwan tại nhà riêng vì cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục 2 phụ nữ.

Mới đây, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nam diễn viên Kang Ji Hwan (42 tuổi) tại nhà riêng ở Gwangju (Hàn Quốc) vào lúc 22 giờ 50 phút (giờ Hàn) ngày 09/07 vì cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục 2 phụ nữ. Nam diễn viên Kang Ji Hwan bị bắt giữ tại nhà riêng tối 9/7 - Ảnh: Internet Được biết, sau bữa tiệc của công ty, nam diễn viên đã mời 2 nữ nhân viên A và B về nhà riêng để tiếp tục uống rượu. Sau đó, lợi dụng lúc họ đang ngủ say, Kang Ji Hwan đã có hành vi cưỡng hiếp cô A và quấy rối tình dục B.

Trước đó, một trong số 2 nạn nhân đã nhắn tin cho người bạn của mình ở Seoul và nhờ người này báo với cảnh sát: “Chúng mình đang uống rượu ở nhà nam diễn viên Kang Ji Hwan và giờ chúng mình đang bị sập bẫy rồi”. Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt tại nhà riêng của nam diễn viên và bắt giữ anh. Một trong 2 nạn nhân tố cáo bị Kang Ji Hwan cưỡng hiếp khi đang ngủ - Ảnh: Internet Tại đồn cảnh sát, Kang Ji Hwan khai rằng bản thân không nhớ đã làm gì vì quá say: “Tôi nhớ mình có uống rượu nhưng không nhớ bất cứ điều gì sau đấy nữa. Lúc mở mắt ra thì tôi đã ở trong phòng nơi A đang ngủ”. Sau một vòng thẩm vấn, nam diễn viên hiện đang bị tạm giam trong tình trạng say xỉn. Được biết, cảnh sát sẽ tiến hành thẩm vấn riêng nam diễn viên cùng 2 nạn nhân vào hôm nay (10/7).

Hiện tại, nam diễn viên đang bị tạm giam - Ảnh: Internet Kang Ji Hwan sinh năm 1977, là nam diễn viên quen mặt với khán giả Việt qua những vai diễn trong các bộ phim đình đám như: Gia đình là số 1, Lie to me, Quái vật, Người đàn ông vĩ đại… Hiện tại, bộ phim “Joseon Survival” mà Kang Ji Hwan đóng chính đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi chỉ mới phát sóng được 10 tập, còn 6 tập nữa mới kết thúc. Đoàn làm phim đang chờ kết quả chính thức từ vụ việc của nam diễn viên để có hướng xử lý phù hợp.

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