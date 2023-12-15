Dương Thừa Lâm cầu xin tha thứ nhưng vẫn bị CĐM đòi đuổi khỏi Cbiz vì điều này

Dù đã lên tiếng nhận sai và xin lỗi, Dương Thừa Lâm vẫn không xoa dịu được dư luận. Nhiều khán giả đòi đuổi sao nữ này khỏi showbiz. Theo Sina, Dương Thừa Lâm đã tiếp nhận cuộc điều tra từ cơ quan quản lý văn hóa. Nữ nghệ sĩ đang đối mặt với hình thức xử phạt không hề nhẹ. Có thông tin cô sẽ bị hạn chế trong thời gian tới.

Tại concert diễn ra ở Hà Nam, Trung Quốc, vì muốn khuấy động không khí, Dương Thừa Lâm đã có phát ngôn rằng người Hà Nam có tiếng là những kẻ thích nói dối. Câu nói này của Dương Thừa Lâm bị chỉ trích phân biệt vùng miền, bôi xấu người Hà Nam và tuyên truyền thông tin sai sự thật.

Chưa dừng tại đó, ngay khi nữ diễn viên hứng chịu ý kiến tiêu cực, truyền thông phát hiện Dương Thừa Lâm đã bị loại khỏi danh sách tuyên truyền của đoàn phim Chệch Khỏi Quỹ Đạo. Trong bài viết tri ân những ca sĩ thể hiện nhạc phim được ê-kíp đăng lên Weibo, người đẹp xứ Đài không có tên.

Ngoài ra, đài truyền hình Tứ Xuyên cũng đang bị công chúng chỉ trích dữ dội. Nguyên nhân là nhà đài này chưa loại Dương Thừa Lâm khỏi danh sách khách mời trình diễn trong gala đón năm mới 2024. Việc nữ nghệ sĩ vẫn ung dung đến nhà đài duyệt chương trình khiến dư luận không hài lòng.

Vào ngày 13/12, Dương Thừa Lâm bị bắt gặp ở sân bay. Trong lần đầu lộ diện sau ồn ào có phát ngôn gây tranh cãi, nữ diễn viên đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Cô cúi đầu và bước đi thật nhanh để tránh phóng viên, người hâm mộ.

Theo QQ, vụ việc tại Hà Nam (Trung Quốc) mới đây không phải lần đầu Dương Thừa Lâm dính scandal vạ miệng. Năm 2003, khi tham gia show truyền hình, nữ diễn viên từng thể hiện sự yếu kém về kiến thức lịch sử - văn hóa, liên tục trả lời sai. Lúc đó, cô đã bị cấm hoạt động tại đại lục trong hơn 10 năm.

Phải đến năm 2021, sau khi tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, sự nghiệp của cô mới thăng hoa trở lại. Thế nhưng, nữ nghệ sĩ này lại tiếp tục đánh mất thiện cảm của công chúng vì phát ngôn kém duyên, cho thấy lỗ hổng kiến thức.