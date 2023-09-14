Cuộc sống ít ai biết của Dương Thừa Lâm sau khi bị 'cấm sóng' 7 năm chỉ vì 1 câu nói

Sao quốc tế 14/09/2023 17:40

Dương Thừa Lâm bị "cấm sóng" suốt 7 năm khỏi làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi, thậm chí bật khóc thú nhận sai lầm nhưng Dương Thừa Lâm vẫn không thể trở lại với phim ảnh hay ca hát tại thị trường Cbiz.

Là một trong những mỹ nhân màn ảnh nổi tiếng nhờ Vườn Sao Băng giống Từ Hy Viên, nhưng Dương Thừa Lâm lại khác một chút khi có cơ hội đổi đời nhờ vai phụ. Vào năm 2000, cô được chọn đóng vai nữ phụ Tiểu Ưu - bạn của nữ chính Sam Thái (Từ Hy Viên) trong Vườn Sao Băng. Kể từ đây, cô bắt đầu nổi tiếng với vai trò diễn viên phim thần tượng.

Cuộc sống ít ai biết của Dương Thừa Lâm sau khi bị 'cấm sóng' 7 năm chỉ vì 1 câu nói - Ảnh 1

 

Sau một loạt dự án thanh xuân như Hoa Oải Hương 2, Hương Vị Mùa Hè... hay đình đám nhất là Định Mệnh, cô được khán giả đặt cho biệt danh "Giáo chủ khả ái", với nhan sắc đáng yêu như em gái nhà bên. Song song với diễn xuất, Dương Thừa Lâm cũng mạnh mẽ trở lại với ca hát và đạt được thành công lớn.

Cuộc sống ít ai biết của Dương Thừa Lâm sau khi bị 'cấm sóng' 7 năm chỉ vì 1 câu nói - Ảnh 2

 

Tuy nhiên trong lúc sự nghiệp đang vô cùng lớn mạnh, thậm chí lan rộng khắp châu Á, Dương Thừa Lâm lại gặp phải scandal lớn nhất sự nghiệp, khiến cô một thời gian dài bị "cấm sóng". Cụ thể, vào năm 2003 khi tham gia một gameshow, Dương Thừa Lâm bị tẩy chay nặng nề khi để lộ lỗ hổng hiểu biết trầm trọng. Gặp một kiến thức về sự kiện quan trọng trong lịch sử kéo dài 8 năm, nữ diễn viên đã nhận xét: "Ồ, chỉ 8 năm thôi sao?" một cách ngờ nghệch, khiến khán giả không khỏi giận dữ.

Hậu quả, Dương Thừa Lâm bị "cấm sóng" suốt 7 năm khỏi làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi, thậm chí bật khóc thú nhận sai lầm nhưng Dương Thừa Lâm vẫn không thể trở lại với phim ảnh hay ca hát tại thị trường Cbiz. Phải đến tận năm 2010, nữ diễn viên mới được gỡ lệnh cấm, trở lại thông qua phim Hi My Sweetheart.

Cuộc sống ít ai biết của Dương Thừa Lâm sau khi bị 'cấm sóng' 7 năm chỉ vì 1 câu nói - Ảnh 3

Dương Thừa Lâm hoạt động nghệ thuật cầm chừng, thậm chí tiếp tục gặp "biến" khi vạ lây từ scandal của bạn diễn Hi My Sweetheart - La Chí Tường. Cho đến khi kết hôn với nam ca sĩ Lý Vinh Hạo vào năm 2019 với chuyện tình đẹp như mơ, nữ diễn viên mới được chú ý trở lại.

Cuộc sống ít ai biết của Dương Thừa Lâm sau khi bị 'cấm sóng' 7 năm chỉ vì 1 câu nói - Ảnh 4Cuộc sống ít ai biết của Dương Thừa Lâm sau khi bị 'cấm sóng' 7 năm chỉ vì 1 câu nói - Ảnh 5

 

Những năm gần đây, Dương Thừa Lâm chỉ đóng vai phụ hoặc cameo trong một số dự án phim, thời gian còn lại dành cho tham gia show truyền hình hoặc chăm lo gia đình. Điều khiến khán giả yêu thích ở Dương Thừa Lâm hiện tại, ngoài cuộc sống viên mãn cùng ông xã nổi tiếng thì còn có nhan sắc "trẻ mãi không già" của cô.

Ở tuổi U40, Dương Thừa Lâm thường xuyên được gọi là "thánh hack tuổi" của Cbiz khi nhan sắc gần như không đổi, thậm chí trẻ trung và khả ái hơn cả thời mới vào nghề.

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