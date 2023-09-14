'Vân Chi vũ' gây tranh cãi vì xây dựng nhân vật nam chính kém cỏi, 'nâng đỡ' cặp phụ lộ liễu

Sao quốc tế 14/09/2023 11:30

Mới đây, Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân đang kêu gọi phản đối đạo diễn Quách Kính Minh, cho rằng đạo diễn đã lợi dụng danh tiếng của hai diễn viên chính để nâng dàn diễn viên phụ.

“Vân Chi vũ" từng được kỳ vọng sẽ là tác phẩm tạo được cú “nổ" sau mùa phim hè Trung Quốc 2023. Bởi “Vân Chi vũ" đánh dấu sự trở lại của Ngu Thư Hân sau tác phẩm gây tiếng vang “Thương Lan quyết". Nhưng sau khi phát sóng được nửa chặng đường, đến tập 14, “Vân Chi vũ" ngày càng gây thất vọng. “Vân Chi vũ" bị phim “Dị nhân chi dạ" chiếm Top 1 trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Datawin hai ngày liên tiếp - 11,12.9.

Nguyên nhân “Vân Chi vũ" bị khán giả quay lưng bởi đạo diễn kiêm biên kịch Quách Kính Minh xây dựng nhân vật nam chính Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) và nữ chính Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) quá mờ nhạt.

'Vân Chi vũ' gây tranh cãi vì xây dựng nhân vật nam chính kém cỏi, 'nâng đỡ' cặp phụ lộ liễu - Ảnh 1

Khi phim đã chiếu quá nửa số tập, nam chính vẫn hoàn toàn lép vế so với nam phụ Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi) - chàng trai văn võ song toàn, có tính cách lạnh lùng, được nhận xét tài giỏi hơn nam chính, lại luôn đặt an nguy của gia tộc lên hàng đầu.

Nhân vật nữ chính Vân Vi Sam của Ngu Thư Hân cũng chịu chung cảnh ngộ, khi diễn biến phim quá chậm, thân phận thực sự của nữ chính mãi không được tiết lộ khiến người xem mệt mỏi. Trong khi đó, nữ phụ Thượng Quang Thiển (Lư Dục Hiểu) mang yếu tố phản diện nhiều hơn, nhưng lại tạo sức hút nhờ những phân cảnh tương tác đắt giá với nam phụ Cung Thượng Giác và nhân vật em trai Cung Viễn Chuỷ (Điền Gia Thuỵ).

'Vân Chi vũ' gây tranh cãi vì xây dựng nhân vật nam chính kém cỏi, 'nâng đỡ' cặp phụ lộ liễu - Ảnh 2'Vân Chi vũ' gây tranh cãi vì xây dựng nhân vật nam chính kém cỏi, 'nâng đỡ' cặp phụ lộ liễu - Ảnh 3

Không những vậy, fan của diễn viên Trương Lăng Hách chỉ ra, nhân vật Cung Tử Vũ khi lên phim đã bị cắt nhiều phân cảnh quan trọng so với tiểu thuyết được phát hành song song. Điều này khiến Cung Tử Vũ bị chỉ trích là tộc trưởng vô dụng, chỉ biết nghĩ đến yêu đương mà không lo lắng cho gia tộc.

Bên cạnh đó, người hâm mộ diễn viên Ngu Thư Hân phát hiện, đoàn phim “Vân Chi vũ" đã dùng tên tuổi Ngu Thư Hân để quảng bá trong một bài đăng với nữ phụ. Nhưng sau khi bài đăng được nhiều người biết đến thì đoàn phim âm thầm xoá từ khoá cá nhân của Ngu Thư Hân.

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