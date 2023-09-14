Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ'

Sao quốc tế 14/09/2023 12:02

Không chỉ có khả năng diễn xuất, tính cách hài hước, Đàn Kiện Thứ còn có thành tích 'học bá' và tài năng vũ đạo đáng nể.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thành tích học tập năm 16 tuổi của Đàn Kiện Thứ. Duyên cớ bắt đầu từ tấm ảnh danh sách các giải thưởng của các cuộc thi nhảy trong nước do một cựu sinh viên của Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh đăng tải. Không có gì đáng nói khi dân tình phát hiện ra Đàn Kiện Thứ cùng một người bạn khác đã đạt giải Quán quân nhảy Latin dành cho đối tượng thiếu niên. 

Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ' - Ảnh 1
Danh sách các giải thưởng của các cuộc thi nhảy trong nước do một cựu sinh viên của Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh đăng tải

Được biết, năm 16 tuổi Đàn Kiện Thứ đã tham gia 3 cuộc thi khiêu vũ và đều giành được thành tích cao. Cụ thể: Quán quân nhảy Latin ở hạng mục thiếu niên trong giải đấu toàn quốc Cúp Đào Lý lần thứ 8, Quán quân nhảy Latin hạng mục chuyên nghiệp dưới 16 tuổi trong giải vô địch Khiêu vũ thể thao toàn quốc, Hạng 3 khiêu vũ Latin - Hạng 4 nhảy hiện đại ở hạng mục dưới 16 tuổi trong vòng chung kết Giải IDSF Thế giới Thượng Hải thường niên mở rộng. 

Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ' - Ảnh 2Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ' - Ảnh 3

Thừa dịp, cộng đồng mạng cũng tranh thủ "đào mộ" thêm một số thành tích "khủng" đáng nể của Đàn Kiện Thứ thời đi học. Đàn Kiện Thứ sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên tại Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Anh theo học tại trường Tiểu học số 3 Bắc Hải trước khi chuyển đến Kumamoto, Nhật Bản cùng gia đình khi 6 tuổi.

Trong thời gian sống tại Nhật Bản, Đàn Kiện Thứ cũng từng đổi biệt danh tên mình thành Kenji vì yêu thích và hâm mộ nhân vật Kenshiro - nhân vật chính trong bộ truyện tranh Hokuto no Ken (tên tiếng Việt: Bắc Đẩu thần quyền).

Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ' - Ảnh 4Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ' - Ảnh 5Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ' - Ảnh 6

Đến năm 7 tuổi, Đàn Kiện Thứ quay lại Trung Quốc và tiếp tục học trường Tiểu học Bắc Hải số 3 và bắt đầu tham gia lớp học khiêu vũ vào thời gian rảnh. Năm 13 tuổi, anh theo học Trường trung học trực thuộc Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh để bắt đầu theo đuổi Khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp.

Đến năm 2006 (16 tuổi), Đàn Kiện Thứ đã tham gia 3 cuộc thi khiêu vũ và đều giành được thành tích cao. Tiếp đó, năm 2007, anh được tuyển thẳng vào chuyên ngành Vũ đạo của Đại học Thể Thao Bắc Kinh. Với tài năng xuất sắc, Đàn Kiện Thứ được đề tên trên bảng thành tích của nhà trường. 

Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ' - Ảnh 7Choáng trước thành tích thời đi học của Đàn Kiện Thứ: Vừa giỏi vừa tài năng, điểm số khiến bạn học 'phát sợ' - Ảnh 8

Sau thành công từ vai Tương Liễu trong bộ phim Trường Tương Tư, Đàn Kiện Thứ càng được nhiều người hâm mộ chú ý hơn vì không chỉ có khả năng diễn xuất, tính cách hài hước mà còn có thành tích "học bá" và tài năng vũ đạo đáng nể.

Hiện, các video clip và hình ảnh Đàn Kiện Thứ tham gia thi Khiêu vũ ngày trước cũng được cư dân mạng "đào mộ" và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.            

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