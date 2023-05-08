Choáng váng với vòng 'eo con kiến' săn chắc của Dương Thừa Lâm ở độ tuổi tứ tuần

Hoạt động nhảy nhót tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất, theo Healthline. Trang này cho biết nhảy là một trong những hình thức rèn luyện thể chất tuyệt vời vì kết hợp các chuyển động, giúp tăng sức mạnh và cải thiện sự cân bằng. Ngoài ra, bộ môn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và các triệu chứng lo âu. Mặt khác, hoạt động này tăng chỉ số vận động, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Sohu đưa tin mới đây, Dương Thừa Lâm khoe dáng khi mặc bra thể thao. Nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc đổ mồ hôi trong phòng tập. Ở tuổi 39, Dương Thừa Lâm để lộ vòng eo thon gọn, săn chắc. Để có thân hình đẹp, nữ diễn viên thường tập nhảy và xây dựng chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng .

Bên cạnh tập luyện, Dương Thừa Lâm chú ý đến chế độ ăn. Cô tính toán calo từng bữa.Nhiều năm qua, Dương Thừa Lâm cũng theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh, tích cực tập luyện giúp làn da khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Diễn viên 8X có thói quen uống một cốc nước ấm khoảng 500 ml mỗi sáng khi thức dậy. Cách này giúp đánh thức các cơ quan sau giấc ngủ qua đêm, góp phần đào thải độc tố, khởi động trao đổi chất của cơ thể. Bên cạnh đó, trong ngày cô cũng luôn nhắc nhở bản thân uống nhiều nước để đảm bảo độ ẩm cẩn thiết cho làn da, cơ thể.

Dương Thừa Lâm sinh năm 1984, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô đóng nhiều phim như Bộ tứ tinh nghịch, Yêu em sau cơn say, Vườn sao băng, Hương vị mùa hè... Nhờ vẻ ngoài trẻ trung và đời tư "sạch", Dương Thừa Lâm vẫn duy trì vị trí ngôi sao hạng A suốt nhiều năm qua dù không còn thường xuyên đóng phim hay xuất hiện trên truyền thông. Cô đính hôn với ca sĩ Lý Vinh Hảo hồi tháng 7/2019 sau 4 năm bí mật hẹn hò.

Ông xã cô là Lý Vinh Hạo - một trong những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Anh cũng là giám khảo cho nhiều chương trình âm nhạc, trong đó có Idol Produce, The Voice... Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2019 song không tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, Dương Thừa Lâm ở Đài Loan còn chồng làm việc tại Trung Quốc. Có khoảng thời gian cả hai 6 tháng không gặp nhau vì tình hình dịch bệnh. Hôn nhân của cặp đôi nhiều lần bị nghi ngờ rạn nứt song hai ngôi sao đã lên tiếng phủ nhận.