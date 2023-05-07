Vương Gia Nhĩ gây tranh cãi khi người hâm mộ phải trả tiền vì muốn chụp ảnh thân mật

Sao quốc tế 07/05/2023 22:35

Gần đây, những hình ảnh thân mật của Vương Gia Nhĩ (Jackson - cựu thành viên nhóm nhạc GOT7) với fan nữ liên tục xuất hiện và gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội.

Gần đây, nhiều người thắc mắc khi nam ca sĩ Vương Gia Nhĩ và fan hâm mộ có những hành động tình tứ với nhau. Song, ít ai biết được rằng để có được những bức ảnh thân thiết với nam ca sĩ, những người hâm mộ phải “trả phí” cho Vương Gia Nhĩ số tiền lên tới 8.000 NDT (tương đương 27 triệu đồng).

Ngay khi sự việc được công khai, nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng với cách hành xử của Vương Gia Nhĩ. Tuy nhiên, cũng có người lên tiếng bênh vực nam ca sĩ. Hiện tại, sự việc này vẫn đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn.

Vương Gia Nhĩ gây tranh cãi khi người hâm mộ phải trả tiền vì muốn chụp ảnh thân mật - Ảnh 1Vương Gia Nhĩ gây tranh cãi khi người hâm mộ phải trả tiền vì muốn chụp ảnh thân mật - Ảnh 2

 

Vương Gia Nhĩ (SN 1994) là cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7. Nam ca sĩ được đánh giá cao về khả năng rap và ca hát. Sau khi tách ra hoạt động solo, anh trở về Trung Quốc và được người hâm mộ quê nhà chào đón nồng nhiệt.

Vương Gia Nhĩ từng vướng nhiều lùm xùm về thái độ, thậm chí có liên quan đến scandal mua dâm của Lý Dịch Phong, song ở thời điểm hiện tại, anh vẫn sở hữu lượng fan không nhỏ.

Vương Gia Nhĩ gây tranh cãi khi người hâm mộ phải trả tiền vì muốn chụp ảnh thân mật - Ảnh 3Vương Gia Nhĩ gây tranh cãi khi người hâm mộ phải trả tiền vì muốn chụp ảnh thân mật - Ảnh 4

Trước đó, truyền thông Trung Quốc gắn mác cho nam ca sĩ là "bậc thầy quản lý thời gian" - hẹn hò, tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc. Một số thông tin tiêu cực khác liên quan Vương Gia Nhĩ là từng có lời nói kỳ thị nữ giới, thái độ ngôi sao, đối xử phân biệt với nhóm fan, ưu ái những người hâm mộ giàu có.

Theo Sina, hiện Vương Gia Nhĩ chưa trở về Trung Quốc. Nam ca sĩ cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Vì vậy, anh bị nghi ngờ phải im lặng để phục vụ điều tra.

Theo Tân Hoa Xã, sau scandal của Ngô Diệc Phàm, các cơ quan quản lý Trung Quốc nghi có đường dây môi giới mại dâm trong giới giải trí. Do đó, hành vi của các nghệ sĩ đang bị giám sát chặt chẽ.

 

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