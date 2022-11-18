Vợ chồng Dương Thừa Lâm - Lý Vinh Hạo quyết định không sinh con

Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và đồng thời cũng chưa có ý định sinh con.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây nữ ca sĩ Hoàng Tiểu Nhu - đã tham dự một chương trình radio và chia sẻ nhiều câu chuyện xung quanh cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. Cô là cựu thành viên nhóm nhạc 4 In Love bên cạnh Dương Thừa Lâm, Lãnh Gia Lâm và Trương Kỳ Huệ.

Ca sĩ Hoàng Tiểu Nhu tham dự một chương trình radio gần đây - Ảnh: Internet

Trong chương trình này, cô chia sẻ, Dương Thừa Lâm hiện đang bận rộn tại Đại lục nên cả 4 thành viên của 4 In Love không thể tụ họp kỷ niệm 22 năm ngày ra mắt được. Tuy nhiên, họ sẽ gặp nhau vào dịp năm mới khi Dương Thừa Lâm trở về Đài Loan.

Nhắc đến Dương Thừa Lâm, Hoàng Tiểu Nhu tiết lộ thành viên cùng nhóm và ông xã Lý Vinh Hạo chưa cân nhắc đến chuyện sinh con: "Hai người họ đã thỏa thuận tốt với nhau. Họ rất hài lòng với chất lượng cuộc sống hiện tại. Chị gái Dương Thừa Lâm có một trai và một gái, cô ấy nghĩ bọn trẻ rất đáng yêu nhưng vẫn không có kế hoạch sinh con".

Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo chưa có ý định sinh con - Ảnh: Internet

Chia sẻ của Hoàng Tiểu Nhu khiến công chúng hết sức quan tâm, tuy nhiên lại không có nhiều người bất ngờ. Được biết, trước đây Dương Thừa Lâm từng nói rằng cô không quá thích trẻ con.

Dương Thừa Lâm hơn ông xã Lý Vinh Hạo một tuổi, cả hai đều là những nghệ sĩ top đầu làng giải trí Đài Loan với nhiều thành tích trong sự nghiệp. Năm 2019, cặp đôi đã về chung một nhà sau 5 năm yêu đương. Sau 3 năm hôn nhân, cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc bất chấp nhiều tin đồn rạn nứt.

Hiện tại, Dương Thừa Lâm đang phải ở lại Đại lục vì vấn đề công việc, nữ diễn viên tham gia nhiều chương trình giải trí của các đài truyền hình lớn như Mango TV, Chiết Giang... Chồng của cô cũng bận rộn với các dự án âm nhạc riêng.

Kết hôn được 3 năm, Dương Thừa Lâm vẫn được ông xã 'yêu đến phát cuồng' Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo đã trải qua gần 3 năm hôn nhân và phải thường xuyên xa nhau do công việc bận rộn, nhưng cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc như ngày mới yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-duong-thua-lam-ly-vinh-hao-quyet-dinh-khong-sinh-con-526225.html