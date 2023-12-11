'Giáo chủ khả ái' Dương Thừa Lâm bị điều tra khi phát ngôn thiếu chuẩn mực với người hâm mộ

Vào ngày 9/12, tại concert của mình ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), trong lúc giao lưu với fan, Dương Thừa Lâm đã có câu nói bị đánh giá vô cùng nhạy cảm, mang tính chê bai và phân biệt vùng miền rằng: "Người dân Hà Nam thật xấu xa, thích nói dối để lừa lọc ta".

Sau khi video trong sự kiện được lan truyền, cư dân mạng bày tỏ sự không vui, phẫn nộ với trò đùa thiếu tôn trọng của Dương Thừa Lâm.

Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, Dương Thừa Lâm đã lên tiếng xin lỗi. Cô thừa nhận bản thân hạn hẹp kiến thức, vì vậy, đã có trò đùa xúc phạm và bất lịch sự. Nữ ca sĩ cho biết bản thân rút kinh nghiệm sâu sắc và mong khán giả tha thứ. Dù Dương Thừa Lâm đã lên tiếng nhận sai và xin lỗi, công chúng vẫn không bỏ qua cho cô.

Trước đây, nữ diễn viên cũng từng không ít lần có phát ngôn gây tranh cãi về lịch sử - văn hóa. Theo Sina, phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã nhận được lượng lớn khiếu nại từ người dân về vụ việc của Dương Thừa Lâm. Chia sẻ với báo giới, đại diện cơ quan quản lý văn hóa tỉnh Hà Nam cho biết đã tiếp nhận vụ việc, đang tiến hành điều tra, xử lý và sẽ cho công chúng câu trả lời khi có kết quả.

Dương Thừa Lâm sinh năm 1984, là một trong những ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Đài Loan. Ở thời kỳ hoàng kim của phim thần tượng xứ Đài, cô nổi tiếng khắp châu Á với loạt tác phẩm Định Mệnh, Hoa Oải Hương, Hương Vị Mùa Hè, Hoán Đổi Tình Yêu, Vườn Sao Băng, Thiên Sứ Mặt Trời...

Với nhan sắc ngọt ngào, tính cách dễ thương và tinh nghịch, Dương Thừa Lâm được mệnh danh là "Giáo chủ khả ái" ở showbiz Trung Quốc.

Những năm gần đây, cô chuyển hướng phát triển sang thị trường Trung Quốc đại lục. Sau thành công của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2, Dương Thừa Lâm đắt show. Cô liên tiếp được mời tham gia các chương trình truyền hình như Tiếng Ca Còn Mãi, The Flash Band, Đường Tới Tương Lai Xán Lạn... Về đời tư, Dương Thừa Lâm có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nam ca sĩ Lý Vinh Hạo.