Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước thông tin “mỹ nữ Tân Cương” Đồng Lệ Á bí mật hẹn hò cùng bạn thân Lôi Giai Âm mặc cho cả hai đã có gia đình.

Mới đây, những hình ảnh thân mật của Đồng Lệ Á và bạn thân Lôi Giai Âm năm 2017 bất ngờ bị khui lại và được chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, cả hai bị paparazzi bắt gặp tình tứ ngồi cạnh nhau và cùng dùng chung 1 chai nước suối. Cụ thể, khi Lôi Giai Âm cầm chai nước uống dở đưa cho Đồng Lệ Á, nữ diễn viên đã cầm lấy uống ngay không một chút ngần ngại.

Hình ảnh hẹn hò của Đồng Lệ Á và Lôi Giai Âm gây bão mạng xã hội xứ Trung - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, tại LHP Quốc tế Bắc Kinh 2018, netizen còn phát hiện Lôi Giai Âm cố tình ký tên kèm theo mũi tên với hình trái tim hướng về phía chữ ký của Đồng Lệ Á. Trên thảm đỏ, cặp đôi còn nắm chặt tay nhau đầy tình cảm. Chữ ký của Lôi Giai Âm - Ảnh: Internet Cặp đôi nắm chặt tay trên thảm đỏ - Ảnh: Internet Ngay lập tức, cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn cả hai đang ngoại tình. Thậm chí một nguồn tin còn cho biết, Lôi Giai Âm đang âm thầm xử lý thủ tục ly hôn với vợ để hẹn hò cùng cô bạn thân.

Netizen xứ Trung vốn rất nhạy cảm với những tin đồn ngoại tình của người nổi tiếng. Những ngôi sao từng vướng phải scandal ngoại tình đều bị tẩy chay dẫn đến sự nghiệp lụi làn. Tuy nhiên, trước sự việc lần này, netizen lại ủng hộ cặp bạn thân Đồng Lệ Á – Lôi Giai Âm đến với nhau. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng Đồng Lệ Á nên hẹn hò từ lâu và chấm dứt cuộc hôn nhân với Trần Tư Thành. Đồng Lệ Á luôn tha thứ khi chồng ngoại tình - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, vợ của Lôi Giai Âm đã đăng tải lên Weibo dòng trạng thái: “Trời mưa lớn đi chuyển nhà, một người cũng không thiếu” được cho là gián tiếp phủ nhận tin đồn chồng ngoại tình.

Thảm đỏ LHP Bạch Ngọc Lan: Đồng Lệ Á quyến rũ chiếm trọn spotlight, ‘vượt mặt’ nữ thần vạn người mê Trần Đô Linh Mới đây, dàn mỹ nam – mỹ nữ đình đám Cbiz đã cùng nhau sải bước trên thảm đỏ sự kiện LHP Bạch Ngọc Lan, thu hút sự chú ý của công chúng.

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