Diễn biến vụ kiện tụng ly hôn giữa Á hậu Tiền Tuệ Nghi và đại gia Hong Kong Mã Thanh Dương

Theo tờ HK01 đưa tin, Á hậu Tiền Tuệ Nghi và đại gia Mã Thanh Dương đã gặp nhau tại tòa để thảo luận về một số điều kiện ly hôn vào ngày 29/6. Trong ngày ra tòa, đại gia Mã Thanh Dương phủ nhận cáo buộc ngoại tình và đối xử tệ bạc với vợ, ông đệ đơn ly hôn với lý do Tiền Tuệ Nghi có vấn đề về tâm thần.

Á hậu Tiền Tuệ Nghi và đại gia Mã Thanh Dương có mặt tại tòa để xử lý việc ly hôn

Đại gia Mã Thanh Dương cho biết Tiền Tuệ Nghi thường xuyên suy nghĩ lung tung, có hành vi bạo lực bằng cả lời nói lẫn hành động, khiến cuộc hôn nhân của cả hai đổ vỡ. Ông cũng phủ nhận thông tin cho vợ sống cảnh khổ sở, chịu bạo lực tinh thần. Ông "tố" vợ đã thuê một luật sư giỏi với mong muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến ly hôn, khiến án phí ly hôn tăng cao.