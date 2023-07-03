Diễn biến vụ kiện tụng ly hôn giữa Á hậu Tiền Tuệ Nghi và đại gia Hong Kong Mã Thanh Dương

Á hậu Tiền Tuệ Nghi và đại gia Mã Thanh Dương xảy ra tranh chấp trên tòa sau khi nộp đơn ly hôn.
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Theo tờ HK01 đưa tin, Á hậu Tiền Tuệ Nghi và đại gia Mã Thanh Dương đã gặp nhau tại tòa để thảo luận về một số điều kiện ly hôn vào ngày 29/6. Trong ngày ra tòa, đại gia Mã Thanh Dương phủ nhận cáo buộc ngoại tình và đối xử tệ bạc với vợ, ông đệ đơn ly hôn với lý do Tiền Tuệ Nghi có vấn đề về tâm thần.
Đại gia Mã Thanh Dương cho biết Tiền Tuệ Nghi thường xuyên suy nghĩ lung tung, có hành vi bạo lực bằng cả lời nói lẫn hành động, khiến cuộc hôn nhân của cả hai đổ vỡ. Ông cũng phủ nhận thông tin cho vợ sống cảnh khổ sở, chịu bạo lực tinh thần. Ông "tố" vợ đã thuê một luật sư giỏi với mong muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến ly hôn, khiến án phí ly hôn tăng cao.
Phía Á hậu Tiền Tuệ Nghi cho biết, cô muốn chồng cũ phải chi trả toàn bộ án phí. Theo một số nguồn tin, tại tòa, hai vợ chồng Á hậu Tiền Tuệ Nghi không đề cập đến chuyện ngoại tình của đại gia Mã Thanh Dương mà tập trung xử lý việc phân chia tài sản và phí trợ cấp hậu ly hôn.
Á hậu Tiền Tuệ Nghi (sinh năm 1963), cô đạt giải Á hậu Hong Kong năm 1981. Với nét đẹp kiều diễm cùng nhan sắc nổi bật, Tiền Tuệ Nghi được nhiều nhà sản xuất chú ý đến, cô trở thành diễn viên và góp mặt trong một số bộ phim nổi tiếng như "Double Decker Film", "Happy Ding Dong", "Front Page 1990". Đến năm 1995, Tiền Tuệ Nghi bất ngờ thông báo rời giới giải trí để kết hôn với Mã Thanh Dương - thiếu gia thừa kế gia sản của Chủ tịch ngân hàng Đại Thắng.
Sau khi kết hôn, người đẹp sinh hạ 2 con trai và 1 con gái, có cuộc sống hào môn đáng ghen tỵ. Thế nhưng đến năm 2018, Á hậu Tiền Tuệ Nghi và đại gia Mã Thanh Dương bắt đầu xảy ra mâu thuẫn khi Mã Thanh Dương bị phanh phui chuyện ngoại tình với một người mẫu trẻ đẹp. Đại gia Mã Thanh Dương không lên tiếng về vấn đề này nhưng nhanh tay âm thầm đệ đơn ly hôn Tiền Tuệ Nghi. Không chịu ly hôn, Tiền Tuệ Nghi bị gây sức ép ròng rã suốt 4 năm. Quá mệt mỏi và đau lòng, đến năm 2022, cô đồng ý đơn ly hôn của đại gia Mã Thanh Dương và chờ tòa giải quyết thủ tục ly hôn.