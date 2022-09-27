Á hậu Hong Kong Tiền Tuệ Nghi bị chồng ép ly hôn, ra đi trong tức tưởi dù đã bên nhau gần 30 năm

Cuộc hôn nhân của Tiền Tuệ Nghi và Mã Thanh Dương đã chính thức kết thúc vì nam doanh nhân công khai ngoại tình cùng tình trẻ.

Trang On đưa tin, sau 27 năm chung sống, hôn nhân của Á hậu Hong Kong Tiền Tuệ Nghi và đại gia Mã Thanh Dương đã chính thức kết thúc sau 4 năm sống ly thân. Trước đó, vào tháng 12/2021, cặp đôi đã đệ đơn ly hôn.

Tiền Tuệ Nghi và đại gia Mã Thanh Dương đã chính thức ly hôn - Ảnh: Internet

Khi được liên hệ để xác minh, Tiền Tuệ Nghi cho biết, thông tin trên là đúng sự thật: "Đừng gọi tôi là bà Mã nữa. Tôi đã nói lời từ biệt với một tình yêu, một cuộc hôn nhân kéo dài đến 27 năm. Quá đau đớn, mệt mỏi và chua xót. Lòng tôi tan nát".

Theo một nguồn tin thân cận, Tiền Tuệ Nghi vẫn còn tình cảm với Mã Thanh Dương: "Nhiều tháng qua, nữ diễn viên rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày".

Tiền Tuệ Nghi đã bị Mã Thanh Dương ép buộc ly hôn để có thể hợp thức hóa hôn nhân với người mẫu Ksenia B - Ảnh: Internet

Trang HK01 cho biết, Tiền Tuệ Nghi đã bị Mã Thanh Dương ép buộc ly hôn để anh có thể hợp thức hóa hôn nhân với người tình là nàng mẫu người Ukraina - Ksenia B. Kể từ năm 2018, Mã Thanh Dương đã cắt đứt quan hệ với Á hậu Hong Kong và các con dù cô luôn níu kéo từng ngày.

Đến cuối năm 2021, Mã Thanh Dương đã liên tục thúc ép Tiền Tuệ Nghi ly hôn. Một số nguồn tin còn tiết lộ, đại gia họ Mã đã để vợ cũ sống trong một căn phòng nhỏ hẹp, không cửa sổ đề giày vò cô với mục đích nhanh chóng ly hôn.

Trước khi kết thúc hôn nhân trong ồn ào, Tiền Tuệ Nghi và Mã Thanh Dương từng là một trong những cặp đôi hạnh phúc và được ngưỡng mộ nhất xứ Cảng Thơm. Á hậu Hong Kong luôn xuất hiện bên chồng tại các sự kiện quan trọng và được ông xã cưng chiều hết mực.

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