Cùng một tạo hình "gái quê" nhưng người được khen hết lời, người bị chê "kém sang"

Sao quốc tế 27/09/2022 16:23

Trông khi tạo hình "gái nông thôn" của Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, thì tạo hình của Triệu Lộ Tư lại bất ngờ gây tranh cãi vì trông "là lạ".

Sau bao ngày mong đợi, bộ phim Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) cũng đã chính thức lên sóng vào khung giờ vàng trên kênh CCTV8. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo, Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan, Quan Hiểu Đồng và Lâm Nhất. Mới đây, phần đầu phim do bộ đôi Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo đóng chính đã lên sóng và thu về thành tích cực cao.

Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 1
Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) vừa phát sóng đã thu nhiều thành tích tốt

Theo thông tin được đăng tải, tập 1 bộ phim Hồ Đồng phần đầu do Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo chủ diễn đã thu về mức rating EYE Khốc Vân trung bình là 1.26. Ở thời điểm cao nhất, phim chạm mốc rating là 1.61 – một thành tích khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 2

Thậm chí, thành tích phim truyền hình đầu tay của Triệu Lộ Tư còn bỏ xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, cách đây không lâu, bộ phim chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cũng được chiếu đài. 

Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 3
Phim của Triệu Lộ Tư lập thành tích vượt trội vượt qua phim của đàn chị - Triệu Lệ Dĩnh 

Tuy đã có thành tích vượt trội đáng khen vượt qua đàn chị, nhưng ngay lập tức, dân tình lại chuyển sang chú ý đến vấn đề tạo hình của các nhân vật. Đặc biệt là tạo hình "gái quê" thời Trung Quốc đổi mới của Triệu Lộ Tư khiến netizen không khỏi bất ngờ vì "nhìn trông là lạ", cô nàng liền tiếp tục đọ sức với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh ở một khía cạnh khác. 

Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 4
Tạo hình "cô gái nông thôn" của Triệu Lộ Tư nhận nhiều "gạch đá" vì "lạ lắm" 

Cụ thể ngay từ tập mở đầu Hồ Đồng, Triệu Lộ Tư xuất hiện với kiểu tóc rẽ ngôi, thắt bím hai bên đúng chất gái quê mộc mạc. Lại thêm gương mặt trang điểm "thật trân" hết mức có thể làm fan suýt tưởng cô nàng gây thù với tổ tạo hình.  

Khán giả cho rằng tạo hình của Triệu Lộ Tư vẫn bị chê "kém sang" hơn hẳn đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, cùng thể loại và cũng được chiếu đài. Dẫu cùng lấy bối cảnh nông thôn Trung Quốc những năm đổi mới, hình ảnh cô thôn nữ Triệu Lệ Dĩnh vẫn có tạo hình ưa nhìn, mộc mạc nhưng không kém phần tươi trẻ thể hiện khát vọng sống mãnh liệt. Còn ở  nàng thiếu nữ Điền Tảo (Triệu Lộ Tư) vốn vào vai tình báo có tính cách nhiệt tình, hoạt bát nhưng nét trang điểm lại bị nhạt nhòa, có phần thiếu sức sống.

Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 5

Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 6
Tạo hình của Triệu Lộ Tư bị chê "kém sang" hơn hẳn đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực cô Tư, vì bộ phim lấy bối cảnh thời xưa nên việc trang điểm không phải là vấn đề đáng nói. Không thể vào vai một thiếu nữ những năm thập niên 50 lại đi make lồng lộn, kỹ lưỡng như đi thảm đỏ được. Nếu makeup kỹ có khi lại càng "ố dề" và bị chê nhiều hơn.

Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 7 

Tuy có nhiều ý kiến tranh cãi dữ dội, cả hai bộ phim đều thể hiện độ hot của mình trong lòng công chúng, cả hai đều là đối thủ "ngang tài ngang sức", nếu xét về nhiều khía cạnh không có tác phẩm nào hơn tác phẩm nào. Tuy nhiên, những điều này cũng đã thể hiện được những nổ lực cũng như những cố gắng, tâm huyết mà ê -kíp và các diễn viên đã đặt trọn vào các tác phẩm. 

Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 8Cùng một tạo hình 'gái quê' nhưng người được khen hết lời, người bị chê 'kém sang' - Ảnh 9

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