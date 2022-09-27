Ngọc nữ TVB Trần Vỹ rạng ngời trong hôn lễ, trở thành cô dâu lộng lẫy nhất tháng 9

Sao quốc tế 27/09/2022 17:05

Nhất tỷ TVB Trần Vỹ vừa qua đã tái hôn với bác sĩ Trần Quốc Cường vào ngày 26/9 tại một khách sạn 5 sao ở Hong Kong.

Truyền thông đưa tin, vào ngày 26/9 vừa qua, hôn lễ của nữ diễn viên Trần Vỹ đã được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Đám cưới được tổ chức với quy mô nhỏ, kín đáo và chỉ có 50 khách mời.

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Hôn lễ của nữ diễn viên Trần Vỹ đã được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Tsim Sha Tsui, Hong Kong - Ảnh: Internet

Được biết, ông xã của Trần Vỹ là bác sĩ Trần Quốc Cường, kém cô 5 tuổi và từng có một đời vợ và con gái riêng. Trước đây, nữ diễn viên TVB từng vướng tin đồn "tiểu tam" khi công chúng phát hiện bác sĩ Trần đã có vợ, tuy nhiên anh nhanh chóng phủ nhận việc này và khẳng định mối quan hệ cả hai bắt đầu sau khi anh đã ly hôn vợ cũ. Trần Vỹ cũng từng có một đời chồng và ly hôn vào năm 2012 nhưng đến năm 2017 cô mới công khai việc chia tay.

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Trần Vỹ nổi bật với loạt trang sức vàng được chạm khắc tinh xảo - Ảnh: Internet

Được biết, ban đầu Trần Vỹ và Trần Quốc Cường dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 4/2022. Tuy vậy, cha của nữ diễn viên đã đột ngột qua đời nên cuối cùng đám cưới được dời đến hiện tại. Cặp đôi cũng đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn từ hồi tháng 5.

Là một người "tham công tiếc việc", sát giờ cưới, Trần Vỹ vẫn chăm chỉ chạy show và tham gia vào các dự án phim ảnh của đài TVB. Dự kiến, cô và chồng sẽ hưởng tuần trăng mật vào cuối năm nay.

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Sinh năm 1993, Trần Vỹ đạt ngôi vị Hoa hậu châu Á vào năm 1996. Người đẹp được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tuyết Hoa Thần Kiếm, Pháp Luật Vô Hình, Thâm Cung Kế...

Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam'

Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam'

Nữ diễn viên TVB Trần Vỹ vừa mới tung ra bộ ảnh cưới tuyệt đẹp trước thềm hôn lễ diễn ra vào cuối tháng 9 này.

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