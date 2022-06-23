Điểm mặt loạt sau Hàn có gia thế khủng, sở hữu ngoại hình cực phẩm, con nhà "trâm anh phế phiệt" và có xuất thân là hậu duệ hoàng gia

Sao quốc tế 23/06/2022 11:02

Những gương mặt đình đám trong làng giải trí Hàn Quốc nổi tiếng vì ngoại hình cực phẩm, gia thế khủng và choáng váng hơn khi là hậu duệ của hoàng gia.

Làng giải trí Hàn Quốc nổi tiếng là cái nôi sinh ra những mỹ nữ, mỹ nam có ngoại hình hàng đầu, được công chúng ngưỡng mộ. Ít ai biết rằng trong số đó, không ít người có xuất thân hậu duệ hoàng gia, là hậu duệ nhiều đời của các dòng tộc vua chúa ngày xưa và mang trong mình dòng máu hoàng gia.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng Hàn Quốc đã liệt kê ra danh sách những ngôi sao đình đám xứ Kim Chi sở hữu gia thế khủng, là hậu duệ và con cháu của dòng dõi quý tộc ngày xưa. Trong danh sách, điển hình là "Chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi, Lee Da In, Lee Seo Jin, Choi Si Won.

Lee Seung Gi

Nam ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1987, Lee Seung Gi nổi tiếng là "hoàng tử ballad" xứ Hàn. Mặc dù nổi tiếng là vậy nhưng ít người có thể biết, Lee Seung Gi có xuất thân "danh gia vọng tộc". Theo một báo cáo, nam nghệ sĩ xuất thân trong một gia đình quý tộc và là hậu duệ của các vị Vua triều đại Joseon. Lee Seung Gi được cho là hậu duệ của Hoàng tử Yang Yeong, anh cả Vua Sejong và là con trai đầu lòng Vua Taejong triều đại Joseon cùng Hoàng hậu Wongyeong.

Điểm mặt loạt sau Hàn có gia thế khủng, sở hữu ngoại hình cực phẩm, con nhà 'trâm anh phế phiệt' và có xuất thân là hậu duệ hoàng gia - Ảnh 1
Lee Seung Gi có xuất thân quý tộc và là hậu duệ của các vị vua của triều đại Joseon

Lee Da In

Bạn gái của Lee Seung Gi cũng không hề kém cạnh bạn trai. Cô nàng Lee Da In có gia thế khủng và xuất thân chẳng tầm thường. Lee Da In là con gái của nữ diễn viên thủ vai "mama Chuê" trong phim"Nàng Dae Jang Geum" - Kyun Mi Ri. Được biết, Kyun Mu Ri đến từ gia tộc Hwanggan Kyun. Theo đó, các thành viên trong gia tộc Hwanggan Kyun đều là hậu duệ vua Kyun Hwon - là vị vua đầu tiên của Vương quốc Hậu Bách Tế trong thời kỳ Hậu Tam Quốc. Vị vua này trị vì từ năm 892 - 935. Tính đến năm 2000, tại Hàn Quốc chỉ còn lại 160 hậu duệ của vua trong gia tộc.

Điểm mặt loạt sau Hàn có gia thế khủng, sở hữu ngoại hình cực phẩm, con nhà 'trâm anh phế phiệt' và có xuất thân là hậu duệ hoàng gia - Ảnh 2
Ngoài ngoại  xinh đẹp, Lee Da In còn có xuất thân khủng

 

Lee Seo Jin

Cái tên tiếp theo trong danh sách phải kể đến Lee Seo Jin. Nam tài tử nổi tiếng sở hữu gia thế cực khủng. Thậm chí đài truyền hình lớn của Hàn Quốc- KBS cũng đã từng làm chương trình về gia tộc của Lee Seo Jin và sau khi phát sóng, chương trình này đạt mức người xem kỷ lục. Được biết, Lee Seo Jin là hậu duệ nhiều đời của hoàng tộc họ Lee của vùng Andong, gọi chung là Hoàng tộc Joseon. Ông cố nội của nam tài tử là Lee Sang Kyun, ông từng là người dẫn đầu phong trào đôc lập và giữ vị trí cao nhất (chức vụ tương đương Tổng thống Hàn hiện tại) trong chính phủ Nhà nước lâm thời Hàn Quốc- tiền thân của nước Đại Hàn Dân Quốc bây giờ.

Điểm mặt loạt sau Hàn có gia thế khủng, sở hữu ngoại hình cực phẩm, con nhà 'trâm anh phế phiệt' và có xuất thân là hậu duệ hoàng gia - Ảnh 3
Lee Seo Jin là hậu duệ nhiều đời của hoàng tộc họ Lee vùng Andong

 

Choi Siwon (Super Junior)

Thành viên của Super Junior không chỉ xuất thân là con nhà trâm anh phế phiệt mà còn là con của hậu duệ hoàng tộc. Choi Si Won được cho là hậu duệ Vua Choenljong, là vị vua trị vì đời thứ 25 của triều đại Joseon. Theo một tờ báo ghi nhận, cha của Siwon có xuất thân từ dòng máu Vua Cheojong, mẹ của nam idol thuộc dòng tộc của vua Hyojong, vị vua thứ 15 của triều đại Joseon.

Điểm mặt loạt sau Hàn có gia thế khủng, sở hữu ngoại hình cực phẩm, con nhà 'trâm anh phế phiệt' và có xuất thân là hậu duệ hoàng gia - Ảnh 4
Thành viên của Super Junior Choi Siwon là nam idol có xuất thân hoàng gia
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Từ khóa:   Sao Hàn có gia thế khủng Choi SiWon Lee Seung Gi

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