Dẹp bỏ nguyên tắc 'siêu gầy' của Cbiz, thân hình Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt không ngớt tại đêm hội weibo

Chủ đề về vóc dáng của ''Thần Tiên tỷ tỷ''' Lưu Diệc Phi đang là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ trong vài ngày vừa qua.

Đêm hội Weibo đã kết thúc nhưng những dư âm về nó vẫn còn đang mãi khắc ghi sâu trong tâm trí của những người hâm mộ Cbiz, một trong số đó không thể không nhắc đến chính là vẻ đẹp khác lạ của Lưu Diệc Phi so với phần còn lại của giới giải trí. Cụ thể mới đây nhất, Lưu Diệc Phi trở thành nữ hoàng sự kiện, hashtag bình luận vóc dáng của cô thu hút đến 1 tỷ lượt đọc. Tuy nhiên bên cạnh lời khen Lưu Diệc Phi xinh đẹp lộng lẫy, đã có rất nhiều ý kiến body shaming người đẹp như cánh tay hay khuôn mặt của cô có phần mập lên và trông rất xấu khi lên hình.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Sở dĩ điều này xảy ra bởi từ lâu, tiêu chuẩn cái đẹp tại Trung Quốc đã luôn là phải thật trắng và thật gầy, thậm chí đến mức lộ xương quai xanh, vòng eo chỉ vừa khít độ rộng của tờ giấy A4 mới là chuẩn. Cũng chính vì vậy mà những mỹ nhân hàng đầu Cbiz buộc phải có một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tuy nhiên về lâu về dài điều này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ. Đơn cử như trường hợp của nữ diễn viên Kim Thần nhận được nhiều sự chú ý với màn khoe vóc dáng gầy gò. Trước đây, cô không quá gầy nhưng giờ đây ngày càng gầy đi, để lộ xương quai xanh, xương sườn, cánh tay mảnh khảnh.

Kim Thần - Ảnh: Internet Tần Lam từng nói rằng nếu 1 sao nữ nhìn vừa vặn trên hình, thì tức là ở ngoài đời cô ấy rất gầy. Lý do là bởi ống kính máy ảnh, máy quay luôn có xu hướng phóng đại hình ảnh, khiến người trông ảnh trông béo hơn thực tế. Chính vì điều này nên các ngôi sao phải giữ vóc dáng nghiêm ngặt để lên hình đẹp. Lưu Diệc Phi là "của hiếm" trong showbiz khi cô không chạy theo trào lưu siêu gầy. Trong những năm qua, "thần tiên tỷ tỷ" nhiều lần bị la ó, chê bai vóc dáng. Dẫu vậy thực chất thể trạng lẫn sắc vóc của cô nàng được đánh giá nằm ở mức hoàn hảo nhất nhì ở Cbiz thời điểm hiện tại, đồng thời một số người cũng cho rằng để đánh giá một ai đó đẹp hay xấu không chỉ phụ thuộc vào thân hình gầy hay mập mà còn có rất nhiều yếu tố khác nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dep-bo-nguyen-tac-sieu-gay-cua-cbiz-than-hinh-luu-diec-phi-khien-fan-phat-sot-khong-ngot-tai-em-hoi-weibo-569149.html