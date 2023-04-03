Dẹp bỏ nguyên tắc 'siêu gầy' của Cbiz, thân hình Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt không ngớt tại đêm hội weibo

Sao quốc tế 03/04/2023 17:20

Chủ đề về vóc dáng của ''Thần Tiên tỷ tỷ''' Lưu Diệc Phi đang là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ trong vài ngày vừa qua.

Đêm hội Weibo đã kết thúc nhưng những dư âm về nó vẫn còn đang mãi khắc ghi sâu trong tâm trí của những người hâm mộ Cbiz, một trong số đó không thể không nhắc đến chính là vẻ đẹp khác lạ của Lưu Diệc Phi so với phần còn lại của giới giải trí

Cụ thể mới đây nhất, Lưu Diệc Phi trở thành nữ hoàng sự kiện, hashtag bình luận vóc dáng của cô thu hút đến 1 tỷ lượt đọc. Tuy nhiên bên cạnh lời khen Lưu Diệc Phi xinh đẹp lộng lẫy, đã có rất nhiều ý kiến body shaming người đẹp như cánh tay hay khuôn mặt của cô có phần mập lên và trông rất xấu khi lên hình. 

Dẹp bỏ nguyên tắc 'siêu gầy' của Cbiz, thân hình Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt không ngớt tại đêm hội weibo - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Sở dĩ điều này xảy ra bởi từ lâu, tiêu chuẩn cái đẹp tại Trung Quốc đã luôn là phải thật trắng và thật gầy, thậm chí đến mức lộ xương quai xanh, vòng eo chỉ vừa khít độ rộng của tờ giấy A4 mới là chuẩn. Cũng chính vì vậy mà những mỹ nhân hàng đầu Cbiz buộc phải có một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tuy nhiên về lâu về dài điều này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ. 

Đơn cử như trường hợp của nữ diễn viên Kim Thần nhận được nhiều sự chú ý với màn khoe vóc dáng gầy gò. Trước đây, cô không quá gầy nhưng giờ đây ngày càng gầy đi, để lộ xương quai xanh, xương sườn, cánh tay mảnh khảnh. 

Dẹp bỏ nguyên tắc 'siêu gầy' của Cbiz, thân hình Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt không ngớt tại đêm hội weibo - Ảnh 2
Kim Thần - Ảnh: Internet

 Tần Lam từng nói rằng nếu 1 sao nữ nhìn vừa vặn trên hình, thì tức là ở ngoài đời cô ấy rất gầy. Lý do là bởi ống kính máy ảnh, máy quay luôn có xu hướng phóng đại hình ảnh, khiến người trông ảnh trông béo hơn thực tế. Chính vì điều này nên các ngôi sao phải giữ vóc dáng nghiêm ngặt để lên hình đẹp.

Dẹp bỏ nguyên tắc 'siêu gầy' của Cbiz, thân hình Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt không ngớt tại đêm hội weibo - Ảnh 3Dẹp bỏ nguyên tắc 'siêu gầy' của Cbiz, thân hình Lưu Diệc Phi khiến fan phát sốt không ngớt tại đêm hội weibo - Ảnh 4

Lưu Diệc Phi là "của hiếm" trong showbiz khi cô không chạy theo trào lưu siêu gầy. Trong những năm qua, "thần tiên tỷ tỷ" nhiều lần bị la ó, chê bai vóc dáng. Dẫu vậy thực chất thể trạng lẫn sắc vóc của cô nàng được đánh giá nằm ở mức hoàn hảo nhất nhì ở Cbiz thời điểm hiện tại, đồng thời một số người cũng cho rằng để đánh giá một ai đó đẹp hay xấu không chỉ phụ thuộc vào thân hình gầy hay mập mà còn có rất nhiều yếu tố khác nữa. 

Đường đường là những mỹ nhân đóng phim xuất sắc nhưng cả Lưu Diệc Phi và Đàm Tùng Vận lại thiếu đi điều này?

Đường đường là những mỹ nhân đóng phim xuất sắc nhưng cả Lưu Diệc Phi và Đàm Tùng Vận lại thiếu đi điều này?

Lưu Diệc Phi và Đàm Tùng Vận đều là những nữ diễn viên khiến fan có cảm giác rất thiếu cảm giác couple.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Nhan sắc Lưu Diệc Phi Kim Thần sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đường đường là những mỹ nhân đóng phim xuất sắc nhưng cả Lưu Diệc Phi và Đàm Tùng Vận lại thiếu đi điều này?

Đường đường là những mỹ nhân đóng phim xuất sắc nhưng cả Lưu Diệc Phi và Đàm Tùng Vận lại thiếu đi điều này?

Fan phát sốt trước mỹ nhân tái hiện vẻ đẹp hoàn hảo của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Fan phát sốt trước mỹ nhân tái hiện vẻ đẹp hoàn hảo của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương chính thức ngỏ lời yêu 'tiểu Lưu Diệc Phi'?

Bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương chính thức ngỏ lời yêu 'tiểu Lưu Diệc Phi'?

Đêm hội weibo 2022: King - Queen chính thức gọi tên Hồ Ca và Lưu Diệc Phi

Đêm hội weibo 2022: King - Queen chính thức gọi tên Hồ Ca và Lưu Diệc Phi

Đêm hội Weibo 2022 bất ngờ bị hủy bỏ, dân tình tiếc hùi hụi khi không được chứng kiến Địch Lệ Nhiệt Ba hay Lưu Diệc Phi phô diễn nhan sắc?

Đêm hội Weibo 2022 bất ngờ bị hủy bỏ, dân tình tiếc hùi hụi khi không được chứng kiến Địch Lệ Nhiệt Ba hay Lưu Diệc Phi phô diễn nhan sắc?

Lưu Diệc Phi xuất hiện với nhan sắc đẹp ngời ngợi trong trang phục 'phượng hoàng xanh' tại đêm hội weibo, chỉ đáng tiếc là không được làm điều này?

Lưu Diệc Phi xuất hiện với nhan sắc đẹp ngời ngợi trong trang phục 'phượng hoàng xanh' tại đêm hội weibo, chỉ đáng tiếc là không được làm điều này?

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 33 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê