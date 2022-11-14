Đạo diễn Trần Khải Ca nhận giải Kim Kê danh giá, nhưng lại được chúc mừng theo kiểu 'dở khóc dở cười'

Sao quốc tế 14/11/2022 16:14

Lời chúc thú vị mà khán giả dành cho đạo diễn Trần Khải Ca thật ra có liên quan mật thiết đến con trai ông - diễn viên Trần Phi Vũ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vừa qua bộ phim Trường Tân Hồ đã đem về giải đạo diễn xuất sắc nhất cho tổ hợp đạo diễn của phim gồm Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 diễn ra vào ngày 13/11. Ngay sau đó, hashtag chúc mừng Trần Khải Ca đã nhanh chóng leo lên bảng Weibo Hot Search với nội dung vô cùng thú vị.

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Đạo diễn Trần Khải Ca - Ảnh: Internet

Như nhiều người đã biết, Trần Khải Ca chính là cha ruột của Trần Phi Vũ - nam thần đang "làm mưa làm gió" với tác phẩm Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. Dù trước đó đã có mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng và được đánh giá có kỹ năng diễn xuất ổn nhưng công chúng vẫn nhớ đến anh chàng là con trai của vị đạo diễn tài ba Trần Khải Ca hơn là diễn viên Trần Phi Vũ.

Với khao khát được công nhận, trong một phỏng vấn vào năm 2019, Trần Phi Vũ đã hài hước nói: "Tôi hi vọng sẽ có một ngày người ta sẽ gọi cha tôi là cha của Trần Phi Vũ chứ không còn gọi tôi là con trai của Trần Khải Ca nữa".

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Cũng vì vậy mà người hâm mộ của Trần Phi Vũ đã biến ước mơ của anh chàng thành sự thật. Ngay sau khi Trần Khải Ca được giải, thay vì câu "chúc mừng Trần Khải Ca" thì đứng đầu bảng Weibo Hot Search lại là từ khóa "chúc mừng cha của Arthur". Theo đó, Arthur chính là tên tiếng Anh của Trần Phi Vũ. Đây đồng thời là một dấu hiệu cho thấy tên tuổi của nam diễn viên nay đã vượt qua cả người cha tài ba của mình.

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Được biết, không nhưng có cha là đạo diễn Trần Khải Ca, mẹ của Trần Phi Vũ cũng là một cái tên đình đám - Trần Hồng. Ở những năm 1990, Trần Hồng là đại minh tinh của làng giải trí Trung Hoa, bà được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" hay nàng "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh". Ngoài ra, Trần Phi Vũ còn có một anh trai là Trần Vũ Ngang nhưng người anh trai này rất ít khi lộ diện trước truyền thông.

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Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em - Ảnh: Internet

Dù từng xuất hiện trong nhiều bộ phim trước đó, nhưng mãi đến dự án chuyển thể Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em từ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thì cái tên Trần Phi Vũ mới thật sự bùng sáng. Phim hiện đang đi đến giai đoạn cao trào và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trong và ngoài lãnh thổ Trung Hoa.

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