Đạo diễn 'Thiên Long Bát Bộ' Trương Kỷ Trung bị vợ trẻ bòn rút tài sản, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Đạo diễn Trương Kỷ Trung đã vô cùng tức giận khi phát hiện bà xã đã âm thầm sang tên hàng loạt bất động sản trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Trang Sohu đưa tin, vừa qua đạo diễn Trương Kỷ Trung đã phát hiện ra rằng vợ của ông - Đỗ Tinh Lâm - đã bòn rút một khối tài sản khổng lồ. Cụ thể, Đỗ Tinh Lâm đã âm thầm chuyển nhượng 2 biệt thự hạng sang trị giá 41,3 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) sang cho mẹ ruột của cô mà không cho chồng biết.

Trương Kỷ Trung đã phát hiện bà xã âm thầm chuyển nhượng 2 biệt thự trị giá 41,3 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) sang cho mẹ ruột của cô - Ảnh: Internet

Được biết, hai bất động sản này được Trương Kỷ Trung dành làm tài sản thừa kế cho hai con của ông và Đỗ Tinh Lâm. Vì hai con còn nhỏ nên tạm thời để mẹ chúng đứng tên đến khi trưởng thành. Nhưng không ngờ gần đây, khi không thể vào ở trong các căn biệt thự này, nam đạo diễn phát hiện Đỗ Tinh Lâm đã bất ngờ sang tên số tài sản này cho mẹ ruột của mình.

Theo một nguồn tin thân cận, Trương Kỷ Trung đã rất tức giận và mất lòng tin vào vợ sau sự việc này. Khi hỏi bà xã về lý do lại tự ý làm như vậy, Đỗ Tinh Lâm cho biết vì bận rộn chăm sóc các con nên mới quyết định để mẹ ruột thay mình quản lý các bất động sản kia.

Ngoài ra, Trương Kỷ Trung cũng đã đưa ra một "tối hậu thư" cho Đỗ Tinh Lâm. Cụ thể, ông yêu cầu vợ trẻ phản chuyển trả lại toàn bộ tài sản, nếu không thực hiện thì cô sẽ bị kiện tội chiếm đoạt tài sản và đồng thời tiến hành ly hôn.

Sự việc trên nhanh chóng gây ra ồn ào trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc Trương Kỷ Trung kết hôn cùng một người quá trẻ so với mình không thể tránh khỏi dị nghị và có quá nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, không ít khán giả lo rằng vị đạo diễn này sẽ đi theo vết xe đổ của tài tử Vương Bảo Cường - người bị vợ lừa hết tài sản và ngoại tình sau lưng.

Đạo diễn Thiên Long Bát Bộ đang livestream bán hàng thì ngất xỉu, phản ứng của vợ trẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng Vì lịch làm việc không ngừng nghỉ ở tuổi 70, đạo diễn Thiên Long Bát Bộ Trương Kỷ Trung đã bất ngờ ngất xỉu khi đang livestream bán hàng.

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