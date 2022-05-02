Đạo diễn Thiên Long Bát Bộ đang livestream bán hàng thì ngất xỉu, phản ứng của vợ trẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng

Sao quốc tế 02/05/2022 22:59

Vì lịch làm việc không ngừng nghỉ ở tuổi 70, đạo diễn Thiên Long Bát Bộ Trương Kỷ Trung đã bất ngờ ngất xỉu khi đang livestream bán hàng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vài ngày trước, khi đang livestream bán hàng trực tuyến, đạo diễn 70 tuổi Trương Kỷ Trung đã bất ngờ ngất xỉu. Tuy nhiên, người vợ Đỗ Tinh Lâm của ông lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh và quyết định không đưa ông đi cấp cứu.

thien long bat bo 1
Khi đang livestream bán hàng trực tuyến, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã bất ngờ ngất xỉu - Ảnh: Internet

Đỗ Tinh Lâm cho hay, việc ông bỗng dưng ngất xỉu là do hạ đường huyết và cũng thường xảy ra khi ở nhà và ông chỉ cần nằm nghỉ một chút là khỏi, không cần phải đến bệnh viện. Việc này khiến công chúng không khỏi xót xa vì vị đạo diễn Thiên Long Bát Bộ nay đã ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy".

thien long bat bo 2
Vợ chồng đạo diễn Trương Kỷ Trung là gương mặt đắt khách khi livestream bán hàng được nhiều nhãn hàng lựa chọn hiện nay - Ảnh: Internet

Ở tuổi 70, Trương Kỷ Trung nắm trong tay khối tài sản ròng hơn 100 triệu NDT (360 tỷ đồng) và cùng vợ sống trong một biệt thự rộng lớn. Vì vậy, không ít người đặt ra câu hỏi vì sao ông vẫn phải lao lực kiếm tiền, không màng đến sức khỏe như vậy.

thien long bat bo 3
Cuộc hôn nhân của Trương Kỷ Trung và vợ kém tuổi bị nhiều người dị nghị - Ảnh: Internet

Trước đây, khi Trương Kỷ Trung công khai kết hôn với Đỗ Tinh Lâm và có con với nhau, công chúng đã chỉ trích liên tục và cho rằng bà xã mới chỉ đến với ông vì tiền bạc vì cả hai cách nhau tới 31 tuổi. Tuy vậy, vị đạo diễn sinh năm 1951 vẫn khẳng định rằng ông vợ vô cùng hạnh phúc.

Rời xa ánh hào quang, nam diễn viên của 'Thiên Long Bát Bộ' về quê làm nông

Rời xa ánh hào quang, nam diễn viên của 'Thiên Long Bát Bộ' về quê làm nông

Nam diễn viên Cao Hổ từng đóng trong bộ phim "Thiên Long Bát Bộ" 2003 về quê làm nông sau bê bối dùng chất cấm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiên Long Bát Bộ Trương Kỷ Trung đạo diễn Thiên Long Bát Bộ sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Rời xa ánh hào quang, nam diễn viên của 'Thiên Long Bát Bộ' về quê làm nông

Rời xa ánh hào quang, nam diễn viên của 'Thiên Long Bát Bộ' về quê làm nông

Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng

Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng

Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa

Livestream bán hàng 8 tiếng vẫn ế ẩm, tài tử “Thiên Long Bát Bộ” bật khóc khiến ai nấy xót xa

6 phim kiếm hiệp hay nhất 2021: 'Khánh Dư Niên' được khen hết lời, 'Thiên Long Bát Bộ' gây thất vọng

6 phim kiếm hiệp hay nhất 2021: 'Khánh Dư Niên' được khen hết lời, 'Thiên Long Bát Bộ' gây thất vọng

Tài tử Thiên long bát bộ: Bỏ vợ theo tình trẻ, nợ nần chồng chất vẫn sống xa hoa tuổi U50

Tài tử Thiên long bát bộ: Bỏ vợ theo tình trẻ, nợ nần chồng chất vẫn sống xa hoa tuổi U50

Lễ cưới cổ tích của sao nữ 'Thiên long bát bộ' và chồng đại gia

Lễ cưới cổ tích của sao nữ 'Thiên long bát bộ' và chồng đại gia

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?