Đạo diễn Thiên Long Bát Bộ đang livestream bán hàng thì ngất xỉu, phản ứng của vợ trẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vì lịch làm việc không ngừng nghỉ ở tuổi 70, đạo diễn Thiên Long Bát Bộ Trương Kỷ Trung đã bất ngờ ngất xỉu khi đang livestream bán hàng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vài ngày trước, khi đang livestream bán hàng trực tuyến, đạo diễn 70 tuổi Trương Kỷ Trung đã bất ngờ ngất xỉu. Tuy nhiên, người vợ Đỗ Tinh Lâm của ông lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh và quyết định không đưa ông đi cấp cứu.

Khi đang livestream bán hàng trực tuyến, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã bất ngờ ngất xỉu - Ảnh: Internet

Đỗ Tinh Lâm cho hay, việc ông bỗng dưng ngất xỉu là do hạ đường huyết và cũng thường xảy ra khi ở nhà và ông chỉ cần nằm nghỉ một chút là khỏi, không cần phải đến bệnh viện. Việc này khiến công chúng không khỏi xót xa vì vị đạo diễn Thiên Long Bát Bộ nay đã ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy".

Vợ chồng đạo diễn Trương Kỷ Trung là gương mặt đắt khách khi livestream bán hàng được nhiều nhãn hàng lựa chọn hiện nay - Ảnh: Internet

Ở tuổi 70, Trương Kỷ Trung nắm trong tay khối tài sản ròng hơn 100 triệu NDT (360 tỷ đồng) và cùng vợ sống trong một biệt thự rộng lớn. Vì vậy, không ít người đặt ra câu hỏi vì sao ông vẫn phải lao lực kiếm tiền, không màng đến sức khỏe như vậy.

Cuộc hôn nhân của Trương Kỷ Trung và vợ kém tuổi bị nhiều người dị nghị - Ảnh: Internet

Trước đây, khi Trương Kỷ Trung công khai kết hôn với Đỗ Tinh Lâm và có con với nhau, công chúng đã chỉ trích liên tục và cho rằng bà xã mới chỉ đến với ông vì tiền bạc vì cả hai cách nhau tới 31 tuổi. Tuy vậy, vị đạo diễn sinh năm 1951 vẫn khẳng định rằng ông vợ vô cùng hạnh phúc.

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