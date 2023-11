Đạo diễn Thiên Long Bát Bộ bị vợ cũ kiện, lời giải thích sau đó khiến nhiều người "ngã ngửa"

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, đạo diễn Trương Kỷ Trung vừa qua đã bị phía công ty giải trí văn hóa Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp (Monkey King Film Co., Ltd) đòi khoản nợ 5 triệu NDT (gần 750.000 USD). Được biết, công ty này hiện do vợ cũ của ông là bà Phàn Hinh Mạn làm chủ.

Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp do bà Phàn Hinh Mạn làm chủ đòi 5 triệu NDT tiền nợ từ phía đạo diễn Trương Kỷ Trung - Ảnh: Internet

Theo đó, vào năm 2015, Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp và ông Trương Kỷ Trung đã ký một hợp đồng thỏa thuận, trong đó vị đạo diễn mượn từ phía công ty này 10 triệu NDT và đổi lại kịch bản Mỹ Hầu Vương do ông sáng tác sẽ đưa lại cho công ty, phần lợi nhuận từ phim này cũng sẽ do công ty thu giữ. Sau đó, Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp có chuyển trước cho Trương Kỷ Trung 5 triệu NDT, nhưng đến nay thì ông Trương vẫn chưa giao lại kịch bản cho phía họ.