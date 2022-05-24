Đạo diễn Thiên Long Bát Bộ bị vợ cũ kiện, lời giải thích sau đó khiến nhiều người "ngã ngửa"

Trước thông tin bị công ty của vợ cũ kiện và đòi bồi thường số tiền khổng lồ, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã lên tiếng giải thích.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, đạo diễn Trương Kỷ Trung vừa qua đã bị phía công ty giải trí văn hóa Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp (Monkey King Film Co., Ltd) đòi khoản nợ 5 triệu NDT (gần 750.000 USD). Được biết, công ty này hiện do vợ cũ của ông là bà Phàn Hinh Mạn làm chủ. Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp do bà Phàn Hinh Mạn làm chủ đòi 5 triệu NDT tiền nợ từ phía đạo diễn Trương Kỷ Trung - Ảnh: Internet Theo đó, vào năm 2015, Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp và ông Trương Kỷ Trung đã ký một hợp đồng thỏa thuận, trong đó vị đạo diễn mượn từ phía công ty này 10 triệu NDT và đổi lại kịch bản Mỹ Hầu Vương do ông sáng tác sẽ đưa lại cho công ty, phần lợi nhuận từ phim này cũng sẽ do công ty thu giữ. Sau đó, Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp có chuyển trước cho Trương Kỷ Trung 5 triệu NDT, nhưng đến nay thì ông Trương vẫn chưa giao lại kịch bản cho phía họ.

Ngày 22/5 vừa qua, Trương Kỷ Trung đã lên tiếng giải thích rằng những thông tin đang được lan truyền trên MXH đều là sai sự thật. Thông qua tài khoản Weibo của mình, vị đạo diễn nổi tiếng đã bày tỏ nghi vấn rằng có một kẻ đã đứng đằng sau dựng chuyện và lan truyền những thông tin sai sự thật nên ông sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết vụ việc. Thỏa thuận ly hôn của ông Trương Kỷ Trung và vợ cũ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet Không những vậy, Trương Kỷ Trung còn công bố thỏa thuận ly hôn với vợ cũ. Trong đó, sau khi cả hai ly hôn thì toàn bộ tài sản, xe cộ, cổ phần công ty thuộc về người vợ, cộng thêm 40 triệu NDT tiền mặt. Ngoài ra, 60% cổ phần của Trương Kỷ Trung thuộc về vợ cũ và ông Trương cũng không phải chịu thêm bất kỳ khoản nợ nào của các công ty liên quan đến thỏa thuận ly hôn này sau khi quyền về tài sản được sang tên cho bà Phàn.

Bên cạnh đó, vị đạo diễn Thiên Long Bát Bộ còn khẳng định rằng mọi việc giữa ông và bà Phàn Hinh Mạn đã được giải quyết xong từ vài năm trước khi cả hai ly hôn, những chuyện gần đây bị đào xới lại đều là vô nghĩa. Bà Phàn Hinh Mạn phản hồi đanh thép về lời giải thích của chồng cũ - Ảnh: Internet Trước động thái này của ông Trương Kỷ Trung, bà Phàn Hinh Mạn chỉ đáp lại đanh thép rằng: "Tôi hy vọng ông Trương tìm hiểu kỹ luật hơn. Nếu không, tôi sẽ đâm đơn kiện hình sự".

Đạo diễn Thiên Long Bát Bộ đang livestream bán hàng thì ngất xỉu, phản ứng của vợ trẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng Vì lịch làm việc không ngừng nghỉ ở tuổi 70, đạo diễn Thiên Long Bát Bộ Trương Kỷ Trung đã bất ngờ ngất xỉu khi đang livestream bán hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-dien-thien-long-bat-bo-bi-vo-cu-kien-loi-giai-thich-sau-do-khien-nhieu-nguoi-nga-ngua-470856.html