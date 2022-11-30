Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl

Sao quốc tế 30/11/2022 14:41

Dù dự kiến lên sóng năm 2023 nhưng hiện tại những bộ phim này đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bởi dàn nam chính tổng tài "xé sách bước ra".

 

Vương Hạc Đệ

Vừa qua dự án phim Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ đã chính thức khai máy. Đây là dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách tên Trêu Nhầm của tác giả Kiều Diêu. Chỉ trong những cảnh quay đầu tiên nhưng dự án này thu hút được sự quan tâm của công chúng nói chung cũng như fan Vương Hạc Đệ nói riêng.

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 1

Theo đó, khi những bức ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của Vương Hạc Đệ xuất hiện đã ngay lập tức tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi. Vương Hạc Đệ ghi điểm mạnh mẽ với vẻ ngoại lạnh lùng, quyền lực trong bộ vest đen, đeo kính đầy học thức.

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 2

Sắm vai Thời Yến - vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, nắm giữ khối gia sản và quyền lực khổng lồ, có nhiều hoài bão trong sự nghiệp, nam diễn viên họ Vương thường xuyên khoác lên mình những bộ suit đen sang trọng, làm nổi thần thái lạnh lùng, hơi kiêu ngạo của nhân vật. Khí chất giàu sang, vương giả của nam diễn viên trong cảnh bước xuống siêu xe được đánh giá là rất đúng với nhân vật trong tiểu thuyết gốc.

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 3

Lâm Nhất

Ly Tâm Lực là bộ phim truyền hình chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest với sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn. Trong đó, netizen đặc biệt chú ý đến tạo hình cực phẩm chuẩn nét tổng tài trong các tiểu thuyết của Lâm Nhất.

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 4

Xuất hiện trên phim trường, Lâm Nhất được thấy diện âu phục vô cùng lịch lãm, khoe trọn nét đẹp cực phẩm chuẩn nét nam chính trong các bộ truyện ngôn tình. Đặc biệt, đôi chân dài miên man, bờ vai rộng và vòng eo thon của anh chàng cũng khiến dân tình đều phải xuýt xoa trước tỷ lệ cơ thể siêu thực. 

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 5

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 6

Trần Tinh Húc

Hợp tác cùng đàn chị Tống Thiến trong Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi, Trần Tinh Húc hóa thân thành nam chính Tiêu Nhất Thành, một người có ngoại hình vừa điển trai, lại cực ngầu đẹp tựa tổng tài. Quan trọng nhất là dù đứng một mình hay bên Tống Thiến, Trần Tinh Húc đều đẹp xuất sắc, ánh mắt cử chỉ dành cho đàn chị cũng rất ngọt ngào, tình cảm.

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 7

Tạo hình của nam diễn viên trong bộ phim này khá ổn, giúp anh chàng khoe được chiều cao cùng vóc dáng cực phẩm. Dân tình còn đổ dồn sự chú ý vào sự chênh lệch chiều cao 18cm của cặp đôi diễn viên chính. Trong khi Tống Thiến cao 1m68 thì Trần Tinh Húc cao đến 1m86, vậy nên khi đứng cạnh nhau nhìn Tống Thiến nhỏ bé hơn nhiều so với bạn diễn kém tuổi, nhờ vậy, cả hai tạo được cảm giác couple thu hút người xem.

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 8

Dàn 'tổng tài' Cbiz hứa hẹn gây bão năm 2023, toàn nhan sắc cực phẩm, chiều cao khủng 'đốn tim' hội fangirl - Ảnh 9 

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo

Sau lễ khai máy, đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh đã chính thức tung hình ảnh poster couple đầu tiên của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khiến dân tình phấn khích.

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Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo

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