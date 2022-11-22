Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo

Sao quốc tế 22/11/2022 22:24

Sau lễ khai máy, đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh đã chính thức tung hình ảnh poster couple đầu tiên của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khiến dân tình phấn khích.

Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ Trêu Nhầm) là dự án phim mới thuộc thể loại ngôn tình, hiện đại với sự tham gia đóng chính của Bạch LộcVương Hạc Đệ. Cách đây vài ngày, tuy chưa làm lễ khai máy nhưng trong những cảnh quay đầu tiên, dự án này thu hút được sự quan tâm của công chúng nói chung cũng như fan Vương Hạc Đệ nói riêng sau đoạn video leak cảnh nam diễn viên bước xuống từ ô tô.

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo - Ảnh 1

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo - Ảnh 2

Nhanh chóng, khoảnh khắc này đã gây chú ý khắp các nền tảng xã hội. Cũng từ đây, số lượng quan tâm về phim cũng được bàn tán và chia sẻ rộng rãi thu hút được số đông theo dõi bộ phim. 

Trong ngày 22/11, đoàn làm phim cũng đã chính thức làm lễ khai máy. Theo đó, phía nhà sản xuất phim cũng vừa tung ra poster đầu tiên của hai diễn viên chính là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. 

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo - Ảnh 3

Chuyển thể từ tiểu thuyết Trêu Nhầm (Tên khác: Cưa nhầm bạn trai được chồng như ý) của tác giả Kiều Diêu, Dĩ Ái Vi Doanh xoay quanh chuyện tình giữa tổng giám đốc Thời Yến và phóng viên chuyên mảng kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc).

Sắm vai Thời Yến - vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, có nhiều hoài bão trong sự nghiệp, nam diễn viên họ Vương thường xuyên khoác lên mình những bộ suit đen sang trọng, làm nổi thần thái lạnh lùng, hơi kiêu ngạo của nhân vật. Không ít người cho rằng, Vương Hạc Đệ chẳng những đẹp trai, mà sở hữu phong thái của người đứng đầu doanh nghiệp.

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo - Ảnh 4

Trong khi đó, Bạch Lộc vào vai Trịnh Thư Ý, một nữ phóng viên thông minh. Cô thông qua nghiên cứu chuyên sâu về mọi ngành nghề mà cho ra mắt nhiều bài báo ngắn gọn, súc tích, lại chặt chẽ. Sau nhiều cố gắng, Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng giảnh được cơ hội phỏng vấn độc quyền Thời Yến. 

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức tung poster đầu tiên của cặp đôi Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ, fan tò mò trước cảnh 'mờ ám ' của cả hai sau tờ báo - Ảnh 5

Xuyên suốt quá trình hợp tác, cặp đôi đã cùng nhau đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khác nhau trong quá trình đầu tư và phỏng vấn, từ đó dần thấu hiểu và bị thu hút bởi đối phương. Kết quả, Trịnh Thư Ý đã thực hiện được mong muốn làm cho tạp chí điện tử, trong khi Thời Yến cũng hết lần này tới lần khác thành công trong các khoản đầu tư, bộ đôi cũng từ đó mà gặt hái được kết quả viên mãn trong tình yêu lẫn sự nghiệp.

Hiện tại bộ phim đang trong quá trình ghi hình và sẽ lên sóng trong năm 2023 trên Mango TV và đài Hồ Nam.

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