Dàn mỹ nhân khoe sắc trong đầm ánh kim lấp lánh: Người được khen ngợi nhan sắc thăng hạng, kẻ thì được gọi là hung thần của thời gian với vẻ đẹp đầu 30 tuổi

Những bộ cánh lấp lánh không chỉ giúp Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba,...khoe được những đường cong quyến rũ trên cơ thể, mà còn khiến họ trở nên xinh đẹp rạng ngời trước ánh nhìn của netizen.

Dự thảm đỏ là dịp để các mỹ nhân Hoa ngữ trưng trổ những thiết kế bắt mắt, khoe trọn lợi thế đường cong trên cơ thể. Và còn cách nào tuyệt vời hơn để khoe trọn những điều như thế ngoài chiếc đầm kim lấp lánh. Dương Mịch Nhan sắc đánh bậc thời gian của Dương Mịch - Ảnh: Internet Vốn là một trong những đại mỹ nhân Cbiz, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cộng với thân hình quyến rũ khiến cô nàng dễ dàng cân mọi thể loại outfit, dù cho đó có là đàm kim lấp lánh thiết kế gam vang đầy quyền lực.

Thiết kế "o ép" kết hợp cùng hiệu ứng "bling bling" giúp Dương Mịch hút trọn mọi ánh nhìn, netizen khi nhìn vào cũng chỉ khen ngợi hết lời vì Dương Mịch quá xinh đẹp và gợi cảm. Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp thướt tha trong bộ đầm ánh kim lấp lánh - Ảnh: Internet Bông hồng đắt giá của Cbiz - Triệu Lệ Dĩnh cũng đã từng gây sốt trên Weibo khi xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho một nhãn hàng. Như thường lệ, ''nữ hoàng rating'' vẫn là tâm điểm của ánh nhìn truyền thông mỗi khi cố xuất hiện.

Càng đặc biệt hơn, khi bộ cánh màu vàng gôn lấp lánh tôn lên nét đẹp kinh diễm của mỹ nhân họ Triệu. Làn da trắng nõn nà của nàng Sam Sam kết hợp với bộ cánh kiêu sa dường như đã thắp sáng cả vùng trời. Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba quyến rũ hết nấc trong bộ đầm ánh kim - Ảnh: Internet Có lẽ chẳng cần phải nói quá nhiều về vẻ đẹp ''mê ly'' của Mỹ Nhân Tân Cương, sở hữu chiều cao nổi bật, cộng vóc dáng lẫn gương mặt thuộc hàng mỹ nhân giúp cho nữ diễn viên dễ dàng cân được hết mọi trang phục mà stylist lựa chọn. Tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2020 (Tencent Video All Star Awards) , Địch Lệ Nhiệt Ba đã thiêu đốt thảm đỏ với màn "khoe gò bồng đảo" căng tràn cùng vóc dáng kiêu sa đến mức khó tin. Hiệu ứng ánh sáng trên bộ cánh càng tôn lên nước da mịn màng, mang đến vẻ kiêu sa chuẩn tiểu thư đài các.

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