Dàn minh tinh màn ảnh đang 'nổi như cồn', bất ngờ tuyên bố 'quy y cửa Phật' khiến vạn người nuối tiếc

Sao quốc tế 12/06/2021 18:23

Hầu hết, các nữ minh tinh đang trong thời kì nổi đình nổi đám sẽ tiếp tục cống hiến và phát triển sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, không ít các nữ diễn viên đã khoác áo đi tu, bỏ lại ánh hào quang của sân khấu và tìm kiếm một cuộc sống bình yên, thanh tịnh.

Từ bỏ cuộc sống đầy danh vọng và hào quang của sân khấu, các nữ minh tinh màn ảnh đã chọn cho mình con đường tu tập. Điều này làm không ít những người hâm mộ đã và đang quan tâm thần tượng cảm thấy tiếc nuối không nguôi. Cùng nhìn lại các sao nữ đã mạnh dạn từ bỏ danh vọng quy y cửa Phật.

Fumika Shimizu

Nữ diễn viên của xứ sở hoa anh đào từng "gây bão" trên màn ảnh nhỏ qua các vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng như "Kamen Rider Fourze", "Avatar",... Cô nàng còn sở hữu một gương mặt xinh đẹp, trong sáng và "hút hồn" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên, nhiều người hâm mộ đã ưu ái ví von cô nàng là “Thánh nữ” trong làng giải trí Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi vừa bước sang độ tuổi 22, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ, dành toàn bộ thời gian và công sức cho giáo phái Happy Science. Quyết định này của người đẹp này đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng xen lẫn cảm giác khó hiểu khi đời tư của cô rất trong sạch và chưa từng vướng bất kỳ tai tiếng nào. 

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Gương mặt xinh đẹp và vô cùng thánh thiện - Ảnh: Internet
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Nhiều người hâm mộ đã ưu ái ví von cô nàng là 'thánh nữ' trong làng giải trí Nhật Bản - Ảnh: Internet
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Trước khi 'xuống tóc', cô nàng khiến nhiều người chao đảo bởi phong cách gợi cảm của mình - Ảnh: Internet

Vương Dự Lâm

Trước khi giác ngộ cửa Phật, Vương Dự Lâm từng là người đẹp nổi bật nhất tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á 2008 và rất thành công trong công việc kinh doanh của mình. Song, sau khi đọc được một cuốn sách về đạo lý làm người, cô nàng quyết định xuống tóc và tu dưỡng ngay trong thiền viện của mình.

Đồng thời, người đẹp dần thay đổi suy nghĩ, hành động và lối sống thường ngày của mình như từ chối những buổi tụ tập với bạn bè, học tập và làm thiện nguyện nhiều hơn.

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Người đẹp từng được khán giả rất yêu mến - Ảnh: Internet
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Phong cách trưởng thành và quyến rũ của cô nàng luôn được mọi người 'để mắt' - Ảnh: Internet
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Nhiều người bàng hoàng trước quyết định tu tập ngay trong thiền viện của cô nàng - Ảnh: Internet

Trần Ngọc Liên

Trần Ngọc Liên là nữ diễn viên được cố nhà văn Kim Dung dành lời khen ngợi cho vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" được sản xuất vào năm 1983. Không chỉ được chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp như "tiên giáng trần" mà chuyện tình giữa cô nàng với Châu Nhuận Phát cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mối tình đẹp giữa họ nảy nở chưa được bao lâu thì kết thúc trong nuối tiếc.

Đường tình duyên về sau của nữ diễn viên cũng vô cùng lận đận. Cô kết hôn với Trần Việt Võ thì đôi vợ chồng cũng chỉ được vài năm rồi ly dị. Tới năm 2000, Trần Ngọc Liên tuyên bố rút khỏi làng giải trí và theo đạo Phật tu hành. 

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Trần Ngọc Liên từng có mối tình đẹp với Châu Nhuận Phát - Ảnh minh họa: Internet
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 Trần Ngọc Liên tuyên bố rút khỏi làng giải trí, theo đạo Phật tu hành vào năm 2000 - Ảnh: Internet
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Hơn 20 năm qua, nữ diễn viên vẫn được nhiều người hâm mộ quan tâm và theo dõi - Ảnh: Internet

Trần Hiểu Húc

Đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh điển "Hồng Lâu Mộng 1987", Trần Hiểu Húc đã có hóa thân xuất sắc vào vai Lâm Đại Ngọc và trở thành tượng đài diễn xuất trong làng giải trí Cbiz. Không lâu sau, Trần Hiểu Húc giã từ nghiệp diễn xuất, chuyển hướng sang kinh doanh và từng lọt vào Top 10 nữ doanh nhân hàng đầu Trung Quốc.

Song, nữ diễn viên bất ngờ phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối nhưng cô nhất quyết từ chối phẫu thuật. Thay vào đó, cô nàng xuống tóc tu hành, tuy nhiên không may khi cô qua đời chỉ sau vài tháng xuất gia.

 

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Trần Hiểu Húc xứng đáng là tượng đài diễn xuất mà khó diễn viên nào vượt qua được - Ảnh: Internet 
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Vẻ đẹp tựa như tiên của cô khiến không ít khán giả tiếc nuối - Ảnh: Internet
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Cô hoàn toàn nghĩ rằng mình đã chọn được con đường phù hợp với bản thân là đến với đạo Phật - Ảnh: Internet

Thay vì sống một cuộc sống hào nhoáng trong làng giải trí, những người đẹp này đã tìm đến chốn thanh tịnh và yên ả hơn để "dọn dẹp" tâm trí và thanh lọc cả xúc. 

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