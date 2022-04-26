Đại tiệc âm nhạc 'SMTOWN LIVE' trở lại Nhật sau 3 năm, hứa hẹn những màn trình diễn cực cháy tại 'thánh đường âm nhạc' Tokyo Dome

SM Entertainment thông báo, sự kiện âm nhạc 'SMTOWN LIVE' trở lại Nhật Bản lần đầu tiên sau ba năm vắng bóng, fan hâm mộ vô cùng trông chờ vào những màn trình diễn bùng nổ của 'gà cưng' nhà SM.

Theo SM Entertainment thông báo vào ngày 26, 'SMTOWN LIVE 2022: SMCU EXPRESS @TOKYO' sẽ được tổ chức tại sân vận động Tokyo Dome, Nhật Bản trong hai ngày từ 27 đến 28 tháng 8.



Lễ hội âm nhạc này là buổi biểu diễn offline đầu tiên được tổ chức kể từ năm 2019. Dàn line-up bao gồm: KANGTA, BoA, TVXQ!, SUPER JUNIOR, TAEYEON, HYOYEON, SHINee, EXO SUHO, CHEN, KAI, RED VELVET, NCT, aespa, DJ RAIDEN, GINJO.

SM còn cho biết, họ dự định sẽ cho ra mắt một sân khấu kết hợp đầy màu sắc, khiến người hâm hộ nóng lòng chờ đợi. 'SMTOWN LIVE 2022: SMCU Express' là một tour biểu diễn quanh các thành phố lớn trên thế giới, mới đây, chương trình này còn được phát sóng trực tuyến miễn phí vào ngày 1 tháng 1 trên khắp thế giới và thu về khoảng 51 triệu lượt stream ở 179 khu vực, đồng thời nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt từ khán giả. SMTOWN LIVE 2022 còn phá vỡ kỷ lục số lượt người xem cao nhất cho một buổi hòa nhạc trực tuyến ở Hàn Quốc.

Tokyo Dome được mệnh danh là 'thánh đường' của các nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Đây là một trong những nhạc hội có quy mô lớn nhất nhì làng giải trí Hàn, SMTOWN LIVE luôn được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Từ năm 2008 đến nay, SMTOWN LIVE liên tục được SM Entertainment duy trì tổ chức do sức nóng mà nó mang lại. Chương trình này từng đạt được kỷ lục người xem vào đầu năm 2021 với tổng cộng 35,83 triệu lượt stream từ khắp thế giới, vượt mặt cả lượt xem concert của các chàng trai Bangtang Boys.

Theo New1korea

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