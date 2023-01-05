Con gái tỷ phú Hà Hồng Sân lên tiếng phản bác tin đồn chia tay Đậu Kiều

Sao quốc tế 05/01/2023 16:56

Ái nữ của ông vua sòng bạc Macao - Hà Siêu Liên - vừa qua đã lên tiếng phủ nhận thông tin mối quan hệ của cô và bạn trai Đậu Kiều đã tan vỡ.

Trang On đưa tin, mới đây Hà Siêu Liên đã tiếp nhận phỏng vấn và chia sẻ về chuyện tình của cô với bạn trai Đậu Kiêu. Người đẹp khẳng định hai người vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Con gái tỷ phú Hà Hồng Sân lên tiếng phản bác tin đồn chia tay Đậu Kiều - Ảnh 1
Hà Siêu Liên và bạn trai vẫn hạnh phúc dù xung quanh có nhiều tin đồn tan vỡ - Ảnh: Internet

Lý do thời gian gần đây Hà Siêu Liên và bạn trai trở nên kín tiếng hơn là vì cô không muốn bị dư luận tiếp tục soi mói nữa. Ái nữ của ông vua sòng bạc Macao cho biết cô đã quá mệt mỏi khi để cảm xúc của mình lệ thuộc vào sự phán xét của cư dân mạng.

Bên cạnh đó, Hà Siêu Liên cho biết gần đây hai người ít xuất hiện bên nhau là vì cô hiện tại đã về Hong Kong được hơn hai tuần, trong khi đó thì Đậu Kiêu vẫn bận việc tại Đại Lục. Theo dự định, cô sẽ ở lại Hong Kong hơn 2 tháng để cùng gia đình đón Tết Nguyên Đán và mừng sinh nhật mẹ ruột.

Con gái tỷ phú Hà Hồng Sân lên tiếng phản bác tin đồn chia tay Đậu Kiều - Ảnh 2

Khi phóng viên hỏi về dự định kết hôn trong tương lai, Hà Siêu Liên từ chối trả lời. Cô cho biết, hiện tại thì bản thân muốn tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp.

Cách đây không lâu, truyền thông Hong Kong đưa tin Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã chia tay. Bởi vì năm nay sinh nhật Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên không đăng bài chúc mừng sinh nhật.

Con gái tỷ phú Hà Hồng Sân lên tiếng phản bác tin đồn chia tay Đậu Kiều - Ảnh 3

Một cư dân mạng đã hỏi Hà Siêu Liên rằng có thể gửi ảnh sinh nhật của Đậu Kiêu không, Hà Siêu Liên trả lời: "Tôi sẽ không cho các bạn xem đâu", được xem là đáp trả tin đồn chia tay.

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