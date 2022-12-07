Chuyện tình bình lặng, không ồn ào của Thái Trác Nghiên và bạn trai thiếu gia

Suốt 5 năm bên nhau, Thái Trác Nghiên và bạn trai luôn thấu hiểu cho công việc, cuộc sống cá nhân của đối phương nên việc duy trì tình cảm không hề khó khăn.

Xuất hiện trong chương trình Super Trio Series hôm 6/12 vừa qua, cựu thành viên nhóm nhạc Twins - Thái Trác Nghiên - đã chia sẻ về chuyện tình của cô và bạn trai doanh nhân Thạch Hằng Thông (Anthony). Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã bên nhau được 5 năm.

Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông đã bên nhau được 5 năm - Ảnh: Internet

Vì yêu cầu công việc, Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông thường xuyên phải xa nhau, tuy vậy cặp đôi vẫn duy trì tình cảm bình thường. Cô cho hay: "Anh ấy có đến thăm tôi. Chúng tôi đã bên nhau 5 năm. Cả hai thống nhất đều cần có không gian riêng. Anh ấy bận rộn đi làm, xem World Cup, tôi lịch quay liên tục. Khi quen tôi, anh ấy đã biết phong cách làm việc của tôi là như vậy".

Đây không phải là lần đầu mà Thái Trác Nghiên nói về bạn trai trên chương trình truyền hình. Nhiều lần cô tiết lộ rằng mình và bạn trai vô cùng ngọt ngào và có chung nhiều sở thích.

Ở tuổi 40, Thái Trác Nghiên cũng đã suy nghĩ về vấn đề lập gia đình, tuy nhiên khi người thân và bạn bè nhắc đến thì cô không mấy hứng thú: "Tôi luôn suy nghĩ xem có nên bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời hay không. Bản thân tôi sẽ cố gắng để đưa ra quyết định sớm nhất. Tôi cũng đã 40 tuổi rồi". Được biết, trước đây cô đã thực hiện việc đông lạnh trứng vì lo việc kết hôn muộn sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh con.

Trong khi Thái Trác Nghiên là một ca sĩ nổi tiếng có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ thì bạn trai Thạch Hằng Thông của cô là con trai của "ông trùm mạt chược" Thạch Giám Huy - đại gia nức tiếng Hong Kong với khối tài sản hàng tỷ USD. Dẫu vậy, thiếu gia họ Thạch lại sống kín tiếng và ít chơi bởi, lêu lỏng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-tinh-binh-lang-khong-on-ao-cua-thai-trac-nghien-va-ban-trai-thieu-gia-532707.html