Chương Tử Di và các sao Hoa ngữ quản lý tài sản thế nào sau khi kết hôn?

Chương Tử Di lại tiếp tục xấu hổ vì Uông Phong bị phát hiện đánh bạc tại Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên nam nhạc sĩ khiến vợ phải "muối mặt".
- Động thái mới của Song Hye Kyo khiến nhiều người tin rằng cặp đôi Song – Song tái hợp
- Những bộ phim không thể bỏ qua của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2019
Uông Phong là một nhạc sĩ có tài của showbiz Hoa ngữ vậy nhưng anh cũng được biết đến là một người mê cờ bạc. Tưởng rằng sau khi kết hôn với Chương Tử Di, Uông Phong sẽ bỏ được tật xấu này. Tuy nhiên, mới đây nam nhạc sĩ nổi tiếng lại bị phát hiện đánh bạc tại Mỹ.
Theo QQ, những ngày vừa qua một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chồng của nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di đánh bạc tại sòng bạc Las Vegas. Điều đáng xấu hổ là ông xã Chương Tử Di bị nhân viên sòng bạc đuổi ra khỏi phòng VIP vì đặt cược số tiền quá ít.
Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều người hoài nghi phải chăng Chương Tử Di đã quản lý hết tài sản của Uông Phong khiến anh không có tiền đánh bạc? Vậy nhưng theo tiết lộ của một người thạo tin, sau khi kết hôn Chương Tử Di và Uông Phong không đụng đến tài sản của nhau. Chương Tử Di không quản lý tài chính của chồng, cả hai phân chia tài sản rạch ròi không ai dựa dẫm vào ai.
Người này cũng chia sẻ rằng, trong giới giải trí Hoa ngữ, ngoài vợ chồng Chương Tử Di còn có nhiều cặp đôi khác đã ký kết thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn để đảm bảo lợi ích cho bản thân.