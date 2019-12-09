Chương Tử Di và các sao Hoa ngữ quản lý tài sản thế nào sau khi kết hôn?

Sao quốc tế 09/12/2019 13:36

Chương Tử Di lại tiếp tục xấu hổ vì Uông Phong bị phát hiện đánh bạc tại Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên nam nhạc sĩ khiến vợ phải "muối mặt".

Uông Phong là một nhạc sĩ có tài của showbiz Hoa ngữ vậy nhưng anh cũng được biết đến là một người mê cờ bạc. Tưởng rằng sau khi kết hôn với Chương Tử Di, Uông Phong sẽ bỏ được tật xấu này. Tuy nhiên, mới đây nam nhạc sĩ nổi tiếng lại bị phát hiện đánh bạc tại Mỹ.

chuong tu di 1
Từ trước đến nay ông xã của Chương Tử Di vốn nổi tiếng đam mê bài bạc

Theo QQ, những ngày vừa qua một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin chồng của nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di đánh bạc tại sòng bạc Las Vegas. Điều đáng xấu hổ là ông xã Chương Tử Di bị nhân viên sòng bạc đuổi ra khỏi phòng VIP vì đặt cược số tiền quá ít.

chuong tu di 2
Một tài khoản mạng xã hội cho biết Uông Phong đánh bạc tại Mỹ và bị đuổi ra khỏi phòng VIP vì không dám chơi lớn
chuong tu di 3
Trước đây Uông Phong từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện tại sòng bạc

Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều người hoài nghi phải chăng Chương Tử Di đã quản lý hết tài sản của Uông Phong khiến anh không có tiền đánh bạc? Vậy nhưng theo tiết lộ của một người thạo tin, sau khi kết hôn Chương Tử Di và Uông Phong không đụng đến tài sản của nhau. Chương Tử Di không quản lý tài chính của chồng, cả hai phân chia tài sản rạch ròi không ai dựa dẫm vào ai.

chuong tu di 4
Giống như nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz khác, vợ chồng Uông Phong và Chương Tử Di đều ký kết thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn

Người này cũng chia sẻ rằng, trong giới giải trí Hoa ngữ, ngoài vợ chồng Chương Tử Di còn có nhiều cặp đôi khác đã ký kết thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn để đảm bảo lợi ích cho bản thân.

Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Nhan sắc của nữ diễn viên Dương Tử tiếp tục là chủ đề được bàn tán khá nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Uông Phong ông xã Chương Tử Di Chương Tử Di và Uông Phong

TIN LIÊN QUAN

Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Xinh đẹp ngút ngàn nhưng Dương Tử vẫn lộ rõ di chứng thẩm mỹ

Động thái mới của Song Hye Kyo khiến nhiều người tin rằng cặp đôi Song – Song tái hợp

Động thái mới của Song Hye Kyo khiến nhiều người tin rằng cặp đôi Song – Song tái hợp

Những bộ phim không thể bỏ qua của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2019

Những bộ phim không thể bỏ qua của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2019

Cuộc sống hào môn của ‘Tình Nhi’ Vương Diễm: Quỳ gối rửa chân cho mẹ chồng, từng bị con trai tát vào mặt

Cuộc sống hào môn của ‘Tình Nhi’ Vương Diễm: Quỳ gối rửa chân cho mẹ chồng, từng bị con trai tát vào mặt

Phạm Băng Băng bị đồn nhận 40 tỷ qua đêm với đại gia, lộ clip nóng?

Phạm Băng Băng bị đồn nhận 40 tỷ qua đêm với đại gia, lộ clip nóng?

Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa, Phạm Băng Băng vẫn đẹp xuất thần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới