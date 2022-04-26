'Chồng quốc dân' Song Joong Ki lại khiến chị em mê mệt với hình ảnh bình dị đời thường: Ngồi ăn mà cũng phát ra hào quang 'nam thần'

Vào ngày 25, bức ảnh chụp gương mặt nam thần của Song Joong Ki đang ăn được đăng tải lên Instagram chính thức của anh chàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong ảnh, Song Joong Ki đang cầm tập trung vào bữa ăn của mình. Một nét duyên dáng trẻ trung không thể chối cãi tỏa ra từ 'anh xã quốc dân'. Trong một bức ảnh khác, anh chàng thể hiện nét hóm hỉnh với biểu cảm hài hước, đáng yêu. Song Joong Ki sở hữu ngoại hình điển trai xuất chúng là điều ai cũng biết. Nhưng U40 mà vẫn đẹp trai bất chấp ảnh chụp vội như thế này, bảo sao không chỉ fan mà đến Song Hye Kyo ngày xưa cũng phải mê đắm đến mức đồng ý kết hôn với anh.

Được biết, chỉ mới đăng nhưng những bức ảnh của anh chàng đã gây sốt khi thu về tận 2,2 triệu lượt thả tim. Điều đáng chú ý trong loạt ảnh chính là chàng Song dù để mặt mộc nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh xuân, trẻ trung như sinh viên đại học. Hình ảnh này đã đập tan tin đồn xuống sắc, lão hóa và 'hết thời' mà Song Joong Ki nhận được trong thời gian qua.

Ông chồng quốc dân đẹp hơn hoa của hội chị em mê phim Hàn

Hiện tại, mỹ nam Hậu duệ mặt trời đang tham gia bộ phim 'The Youngest Son Of A Conglomerate' của nhà đài JTBC còn có sự góp mặt của Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Young Jae,... Bộ phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 22/6 tới. Fan hâm mộ vô cùng háo hức với tạo hình mới trong phim, kỳ vọng tiếp tục được chiêm ngưỡng nhan sắc 'vạn người mê' của anh chàng.

Theo New1korea