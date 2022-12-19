Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng trong đêm hội lớn của Cbiz

Gần đây, xuất hiện tại đêm hội GQ diễn ra (Trung Quốc) mạng xã hội rầm rộ với sự góp mặt của dàn sao đình đám, gồm Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Quan Hiểu Đồng, Trương Gia Nghê, Lý Hiện, Điền Hi Vi, Trương Kiệt, Ngô Tuyên Nghi, Hồ Nhất Thiên... Là sự kiện do tạp chí thời trang tổ chức nên nhan sắc, diện mạo của dàn sao được quan tâm hàng đầu. Loạt hình ảnh chụp thảm đỏ tung ra đã mang đến chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Đặc biệt, Quan Hiểu Đồng nhận nhiều lời khen khi có màn lột xác ấn tượng. Bạn gái Lộc Hàm thật sự khiến cả mạng xã hội phải phát sốt vì cuối cùng đã để lộ chân tại sự kiện. Diện bộ váy ngắn đơn giản nhưng nữ diễn viên trẻ đình đám khoe trọn được nét đẹp hình thể, đặc biệt là đôi chân dài miên man và nuột nà đến mức vô thực.