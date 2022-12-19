Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng trong đêm hội lớn của Cbiz

Sao quốc tế 19/12/2022 12:15

Trong Đêm hội GQ, Quan Hiểu Đồng thật sự khiến cả mạng xã hội phải phát sốt vì cuối cùng đã để lộ chân tại sự kiện.

Gần đây, xuất hiện tại đêm hội GQ diễn ra (Trung Quốc) mạng xã hội rầm rộ với sự góp mặt của dàn sao đình đám, gồm Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Quan Hiểu Đồng, Trương Gia Nghê, Lý Hiện, Điền Hi Vi, Trương Kiệt, Ngô Tuyên Nghi, Hồ Nhất Thiên... Là sự kiện do tạp chí thời trang tổ chức nên nhan sắc, diện mạo của dàn sao được quan tâm hàng đầu. Loạt hình ảnh chụp thảm đỏ tung ra đã mang đến chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Đặc biệt, Quan Hiểu Đồng nhận nhiều lời khen khi có màn lột xác ấn tượng. Bạn gái Lộc Hàm thật sự khiến cả mạng xã hội phải phát sốt vì cuối cùng đã để lộ chân tại sự kiện. Diện bộ váy ngắn đơn giản nhưng nữ diễn viên trẻ đình đám khoe trọn được nét đẹp hình thể, đặc biệt là đôi chân dài miên man và nuột nà đến mức vô thực.

Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng trong đêm hội lớn của Cbiz - Ảnh 1Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng trong đêm hội lớn của Cbiz - Ảnh 2Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng trong đêm hội lớn của Cbiz - Ảnh 3Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng trong đêm hội lớn của Cbiz - Ảnh 4

Trước đó, không ít người từng nhận định trang phục của Quan Hiểu Đồng là thảm họa thời trang. Ngoài ra, trang này chỉ ra rằng stylist Yao Jian, đang hợp tác cùng nữ diễn viên, thường xuyên chọn trang phục để lộ khuyết điểm vóc dáng, che đi những ưu điểm.

Cụ thể, Quan Hiểu Đồng nổi tiếng với đôi chân thon gọn. Tuy nhiên, stylist của cô chọn mẫu váy che kín chân. Thiết kế được phối cùng crop top bó sát, khiến vòng eo của nữ diễn viên nhìn kém thon gọn.

Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng trong đêm hội lớn của Cbiz - Ảnh 5Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng trong đêm hội lớn của Cbiz - Ảnh 6

 

Nhưng ở sự kiện GQ, Quan Hiểu Đồng hoàn toàn lột xác với chiếc váy ngắn, khoe đôi chân dài. Cách trang điểm, kiểu tóc tự nhiên của nữ diễn viên cũng được nhận xét phù hợp với phong cách. Khán giả cho rằng, Quan Hiểu Đồng có gương mặt, thân hình đẹp nhưng vì chọn những trang phục không phù hợp đã khiến cô mất điểm. Do đó, nhiều người cho rằng Quan Hiểu Đồng hiện đã tìm ra hướng đi phù hợp cho phong cách của mình.

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