Ở trailer tập tiếp theo, Lý Tuân và Chu Vận tình cờ gặp lại nhau khi cô đến nộp CV phỏng vấn ngay công ty anh làm việc. Tuy nhiên, cả hai đều có màn đối đáp đầy ngược tâm với người cũ còn vương vấn.

Những ngày vừa qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã đến hồi cao trào. Nhân vật Lý Tuân chính thức vào tù vì đánh Phương Chí Tĩnh để trả thù cho chị gái, còn Trương Tịnh Nghi bị trầm cảm. Bộ phim kết thúc phần 1 và tạm ngưng 1 tuần để lên sóng phần 2 khiến nhiều khán giả háo hức đón chờ với màn trở lại của Lý Tuân trong các tập mới nhất. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet Theo như những đoạn trailer tập mới được tung ra, thời gian trôi qua 3 năm, Lý Tuân chính thức ra tù và gần như mất hết tất cả khi phải buông tay Chu Vận. Trước đó, khi vào tù, người bạn từng thân đã phản bội lòng tin cướp công ty của anh. Sau khi trở về, anh lên kế hoạch làm lại từ đầu và lấy lại tất cả những thứ đã mất với lời hứa sẽ khiến ‘kẻ phản bội sẽ xuống địa ngục’.

Lý Tuân chính thức ra tù lên kế hoạch làm lại từ đầu và lấy lại tất cả những thứ đã mất - Ảnh: Internet Ở trailer tập tiếp theo, Lý Tuân và Chu Vận tình cờ gặp lại nhau khi cô đến nộp CV phỏng vấn ngay công ty anh làm việc. Cảm giác bồi hồi gặp lại người xưa, anh cất tiếng gọi ‘Chu tiểu thư’ nhưng cô đáp lại anh với vẻ mặt lạnh lùng “Trùng hợp vậy, đã lâu không gặp”. Tuy nhiên, Lý Tuân cũng lạnh lùng không kém khi đáp lại tin chắc tất cả không phải là sự trùng hợp, do đó khuyên Chu Vận hãy tránh xa mình ra.

Lý Tuân và Chu Vận tình cờ gặp lại nhau khi cô đến nộp CV phỏng vấn ngay công ty anh làm việc nhưng cả hai đều tỏ thái độ lạnh lùng khi đối đáp với nhau - Ảnh: Internet Ngay xem những đoạn trailer đã khiến không ít fan hâm mộ không khỏi nhói lòng vì mới những tập trước đó cặp đôi đã tung một tràn phân cảnh ngọt rụng tim khán giả nhưng đến các diễn biến sắp tới thì quá ngược tâm khi những người yêu nhau lại giả vờ lạnh lùng với nhau. Dù vậy vẫn không cản được được bước chân mong ngóng của khán giả cho đến ngày bộ phim chính thức comeback khán giả vào vài ngày sắp tới. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

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