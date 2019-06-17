Chỉ với 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình yêu dành cho Phạm Băng Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lý Thần và Phạm Băng Băng là một trong những cặp đôi Hoa ngữ được nhiều người ngưỡng mộ nhất ở thời điểm hiện tại.
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Suốt nhiều năm hẹn hò, cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần liên tục vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm. Thời điểm nữ diễn viên bị công chúng tẩy chay vì scandal trốn thuế nghìn tỷ, nhiều người cho rằng cặp đôi sẽ “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn thấy một Lý Thần “kề vai sát cánh” cùng Phạm Băng Băng và lặng lẽ quan tâm những người thân yêu bên cạnh cô.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của em trai Phạm Băng Băng - Phạm Thừa Thừa, Lý Thần đã gửi lời chúc đến em vợ tương lai: “Chúc sinh nhật 19 tuổi vui vẻ tiểu đại nhân, kiên trì lý tưởng, cố lên Phúc Tây Tây”. Ngay sau đó, Phạm Thừa Thừa đã đáp lại lời chúc của Lý Thần: “Cám ơn Thần ca, em sẽ cố gắng mà”.
Đây không phải lần đầu tiên Lý Thần tỏ ra quan tâm đến gia đình của bạn gái. Trước đó, nam diễn viên từng bị bắt gặp đưa mẹ của Phạm Băng Băng ra tận sân bay để đón Phạm Thừa Thừa về nhà. Bên cạnh đó, anh thường xuyên góp mặt trong các sự kiện giải trí có mặt Phạm Thừa Thừa để ủng hộ cậu. Chính sự nhiệt tình, chu đáo này của Lý Thần đã khiến nhiều người ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho Phạm Băng Băng.
Có thể thấy sau nhiều sóng gió, Lý Thần và Phạm Băng Băng vẫn đang vô cùng hạnh phúc. Người hâm mộ đang mong chờ một đám cưới cổ tích của cả hai trong tương lai.