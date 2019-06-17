Chỉ với 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình yêu dành cho Phạm Băng Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Suốt nhiều năm hẹn hò, cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần liên tục vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm. Thời điểm nữ diễn viên bị công chúng tẩy chay vì scandal trốn thuế nghìn tỷ, nhiều người cho rằng cặp đôi sẽ “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn thấy một Lý Thần “kề vai sát cánh” cùng Phạm Băng Băng và lặng lẽ quan tâm những người thân yêu bên cạnh cô.

Lý Thần luôn bên cạnh cùng Phạm Băng Băng vượt qua sóng gió - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của em trai Phạm Băng Băng - Phạm Thừa Thừa, Lý Thần đã gửi lời chúc đến em vợ tương lai: “Chúc sinh nhật 19 tuổi vui vẻ tiểu đại nhân, kiên trì lý tưởng, cố lên Phúc Tây Tây”. Ngay sau đó, Phạm Thừa Thừa đã đáp lại lời chúc của Lý Thần: “Cám ơn Thần ca, em sẽ cố gắng mà”.