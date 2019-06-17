Chỉ với 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình yêu dành cho Phạm Băng Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 17/06/2019 16:16

Lý Thần và Phạm Băng Băng là một trong những cặp đôi Hoa ngữ được nhiều người ngưỡng mộ nhất ở thời điểm hiện tại.

Suốt nhiều năm hẹn hò, cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần liên tục vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm. Thời điểm nữ diễn viên bị công chúng tẩy chay vì scandal trốn thuế nghìn tỷ, nhiều người cho rằng cặp đôi sẽ “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn thấy một Lý Thần “kề vai sát cánh” cùng Phạm Băng Băng và lặng lẽ quan tâm những người thân yêu bên cạnh cô.

Chỉ với 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình yêu dành cho Phạm Băng Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Lý Thần luôn bên cạnh cùng Phạm Băng Băng vượt qua sóng gió - Ảnh: Internet

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của em trai Phạm Băng Băng - Phạm Thừa Thừa, Lý Thần đã gửi lời chúc đến em vợ tương lai: “Chúc sinh nhật 19 tuổi vui vẻ tiểu đại nhân, kiên trì lý tưởng, cố lên Phúc Tây Tây”. Ngay sau đó, Phạm Thừa Thừa đã đáp lại lời chúc của Lý Thần: “Cám ơn Thần ca, em sẽ cố gắng mà”.

Chỉ với 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình yêu dành cho Phạm Băng Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Bài đăng chúc mừng sinh nhật Phạm Thừa Thừa - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Lý Thần tỏ ra quan tâm đến gia đình của bạn gái. Trước đó, nam diễn viên từng bị bắt gặp đưa mẹ của Phạm Băng Băng ra tận sân bay để đón Phạm Thừa Thừa về nhà. Bên cạnh đó, anh thường xuyên góp mặt trong các sự kiện giải trí có mặt Phạm Thừa Thừa để ủng hộ cậu. Chính sự nhiệt tình, chu đáo này của Lý Thần đã khiến nhiều người ngưỡng mộ tình yêu mà anh dành cho Phạm Băng Băng.

Chỉ với 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình yêu dành cho Phạm Băng Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Lý Thần rất quan tâm đến gia đình của bạn gái - Ảnh: Internet
Chỉ với 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình yêu dành cho Phạm Băng Băng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 4
Lý Thần chụp ảnh cùng gia đình Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Có thể thấy sau nhiều sóng gió, Lý Thần và Phạm Băng Băng vẫn đang vô cùng hạnh phúc. Người hâm mộ đang mong chờ một đám cưới cổ tích của cả hai trong tương lai.

Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm

Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm

Từng là một trong những diễn viên thực lực được kỳ vọng cao nhưng sự nghiệp của Vương Học Binh ở thời điểm hiện tại ngày càng xuống dốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Thần và Phạm Băng Băng cặp đôi hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm

Tình cũ từng ruồng bỏ Phạm Băng Băng ngày càng già nua, kém sắc sau scandal sử dụng chất cấm

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Thực hư những hình ảnh gợi cảm được cho là đang ‘đợi khách’ của Phạm Băng Băng

Thực hư những hình ảnh gợi cảm được cho là đang ‘đợi khách’ của Phạm Băng Băng

Lộ bụng to bất thường, Phạm Băng Băng bị nghi có bầu, chuẩn bị lên xe hoa

Lộ bụng to bất thường, Phạm Băng Băng bị nghi có bầu, chuẩn bị lên xe hoa

Đẳng cấp ngôi sao của Phạm Băng Băng một lần nữa lại khiến dân tình phải xuýt xoa

Đẳng cấp ngôi sao của Phạm Băng Băng một lần nữa lại khiến dân tình phải xuýt xoa

Tích cực hoạt động từ thiện nhưng bị cho ‘làm màu’, Phạm Băng Băng chính thức đáp trả trên trang cá nhân

Tích cực hoạt động từ thiện nhưng bị cho ‘làm màu’, Phạm Băng Băng chính thức đáp trả trên trang cá nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới