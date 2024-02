Chỉ một bộ phim, Địch Lệ Nhiệt Ba ‘5 lần 7 lượt’ đổi nam chính, người mới tài năng lẫn nhan sắc, vừa ‘gây bão’ đầu năm 2024

Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, người hâm mộ "Mỹ nhân Tân Cương" đã tiếng phản đối kịch liệt. Lý do mà họ đưa ra là tuổi tác giữa hai diễn viên chênh lệch, không thích hợp để vào vai một cặp tình nhân, cũng như fan cho rằng Trần Triết Viễn chưa đủ "đẳng cấp" để đóng cặp với thần tượng của họ.

Cách đây 1 tuần, dân tình xôn xao trước thông tin bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (hay có tên khác là Đất Xanh Sinh Cú) do Địch Lệ Nhiệt ba đóng chính đã chốt Trần Triết Viễn và chính thức khai máy vào ngày 10/3/2024 tới.

Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng Trần Triết Viễn chưa đủ "đẳng cấp" để đóng cùng mỹ nhân Tân Cương.

Thế nhưng, chiều ngày 27/2 này, truyền thông xứ Trung bùng nổ trước thông tin, dự án truyền hình Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, đã chốt dàn cast chính. Theo hiển thị trên Douban, vai nam nữ chính của bộ phim sẽ do Trần Tinh Húc và Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhiệm. Thông tin này vừa được lan truyền đã gây bão, tình màn ảnh mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu thân thế, tài năng không phải dạng vừa.

Dự án truyền hình Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, đã chốt dàn cast chính

Trần Tinh Húc đảm nhận nam chính trong Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng.

Nhân vật lần này có lẽ sẽ là hài lòng người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được xem là dự án trọng điểm có thể giúp “mỹ nhân Tân Cương” lấy lại danh tiếng sau nhiều dự án không thành công. Trước đó, phim An Lạc Truyện do cô và Cung Tuấn đóng chính không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng, phần vì phong độ của cặp đôi chính, một phần do sự cạnh tranh từ các phim lên sóng cùng thời điểm.