'Chị đẹp Đạp Gió' Ella bị tố tỏ vẻ trịch thượng với đồng nghiệp, còn yêu sách đủ đường như bà hoàng

Sao quốc tế 15/12/2023 09:30

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ kiêm diễn viên Ella (S.H.E) dính phốt thái độ.

Theo tờ Star Today đưa tin,nam tài tử Vương Thức Hiền - bạn diễn của Ella - mới đây không xuất hiện trong buổi ra mắt phim Doctor Lifesaver. Và thành viên S.H.E đáp trả lại bằng cách không thèm lộ diện trong buổi công chiếu tác phẩm nói trên.

Khi biết chuyện, Vương Thức Hiền tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách hành xử của bạn diễn. Nam nghệ sĩ sinh năm 1968 khẳng định mình không thể rời khỏi phim trường nên mới đành phải vắng mắt trong sự kiện tuyên truyền cho Doctor Lifesaver. Đồng thời, tài tử họ Vương chê trách Ella vì đã lấy nam nghệ sĩ ra làm cái cớ để không phải tham gia buổi ra mắt phim.

 

'Chị đẹp Đạp Gió' Ella bị tố tỏ vẻ trịch thượng với đồng nghiệp, còn yêu sách đủ đường như bà hoàng - Ảnh 1

Khi ồn ào vắng mặt trong buổi ra mắt phim vẫn chưa lắng xuống, Ella lại tiếp tục bị thành viên trong ekip Doctor Lifesaver tố yêu sách đủ đường như bà hoàng. Nhân viên đoàn phim cho hay cựu thành viên S.H.E muốn được ở trong khách sạn cao cấp hơn những diễn viên khác. Ella còn đưa ra yêu cầu cụ thể về khoảng cách giữa khách sạn và địa điểm ghi hình. Ngoài ra, số giờ quay phim cũng do nữ diễn viên nổi tiếng tự mình quyết định.

Chưa dừng lại ở đó, Ella còn dính tin đồn kém thân thiện, tỏ ra xa cách với các diễn viên trong ekip Doctor Lifesaver. 1 nhân viên đoàn phim tiết lộ rằng, thành viên Doctor Lifesaver nhiều lần từ chối thẳng thừng khi được mời dùng bữa cùng đồng nghiệp. Đến nay, Ella chưa chính thức lên tiếng về thông tin yêu sách, tỏ vẻ trịch thượng với đồng nghiệp.

'Chị đẹp Đạp Gió' Ella bị tố tỏ vẻ trịch thượng với đồng nghiệp, còn yêu sách đủ đường như bà hoàng - Ảnh 2

 

Ella chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2001 với tư cách thành viên của nhóm nhạc huyền thoại S.H.E. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, nữ nghệ sĩ còn tham gia đóng phim, ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Hoa hồng tình yêu, Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ…

Thời gian gần đây, Ella nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi góp mặt trong show Đạp gió 4.

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