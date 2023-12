Tìm ra bộ phim 'con ghẻ quốc dân' của hoa ngữ: Kịch bản ngôn tình '3 xu', nam nữ chính bị tố có quan hệ mập mờ

Dù Quyến luyến hồng trần (Got a crush on you) có sự góp mặt của dàn diễn viên có visual đỉnh cao như Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính... nhưng không nhận được sự chú ý tích cực từ phía khán giả.

Ngày 7/12 vừa qua, dự án phim ngôn tình Quyến Luyến Hồng Trần do Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính đóng chính bắt đầu lên sóng nền tảng Tencent. Dù sở hữu dàn cast trẻ đẹp nhưng dự án này lại đang bị "ném đá" vì loạt lý do bất ngờ. Nhiều cư dân mạng nhận xét Quyến Luyến Hồng Trần có chủ đề khá nhạt nhẽo, đúng nghĩa ngôn tình "3 xu" không có gì sâu sắc. Kịch bản không chú trọng quá nhiều về nghề nghiệp mà chỉ tập trung vào khuôn mặt đẹp và cảnh tình cảm của hai nhân vật chính nhằm tạo hiệu ứng lãng mạn. Nhưng diễn xuất một màu của cặp diễn viên chính không thể tạo phản ứng hóa học cho phim. Không chỉ thế, sự cãi vã, mâu thuẫn của cặp đôi chính cũng được cho là thiếu thuyết phục, và có vẻ như đang đi theo lối mòn của các tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình cách đây một thập kỷ. Chưa kể nhiều lời thoại bị chê quá gượng ép, không đi sát thực tiễn. Đặc biệt hơn, màn hợp tác của Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát còn hứng chịu chỉ trích vì trước đó, mỹ nữ Tân Cương vướng vào vụ ồn ào tình ái, chia cắt cặp đôi Từ Khai Sính - Trương Thiên Ái. Cụ thể, ngày 25/8/2022, một đoạn ghi âm lộ ra, tiết lộ việc Từ Khai Sính cầu xin Trương Thiên Ái tha thứ vì lỡ ngoại tình. Cặp đôi diễn viên có tin yêu đương từ cuối năm 2021 sau khi đóng chung phim Người Bạn Xinh Đẹp Của Tôi. Từ Khai Sính thú nhận trong đoạn ghi âm rằng đã uống say và "lên giường" với người khác. Sau vụ việc, nam diễn viên cũng đăng bài thú nhận, xin lỗi Trương Thiên Ái. Cũng trong thời gian đó, truyền thông Hoa ngữ công khai loạt ảnh sao nam sinh năm 1990 thường xuyên sang nhà của Cổ Lực Na Trát. Chính vì vậy, mỹ nhân Tân Cương bị tố là "kẻ thứ 3" xen vào chuyện tình của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái. Dù đã lên tiếng giải thích nhưng nữ diễn viên vẫn bị khán giả "ném đá", quay lưng. Từ những lý do trên, Quyến Luyến Hồng Trần đang trở thành "con ghẻ" của khán giả đất nước tỷ dân. Thậm chí, không ít người xem đòi Tencent gỡ bộ phim, có chiếu thì cặp chính chắc cũng không dám đi tuyên truyền. Dự án Quyến Luyến Hồng Trần kể về chuyện tình của đội trưởng đội cứu hộ Tô Thanh Triệt (Từ Khai Sính) vốn lạnh lùng, nghiêm khắc và cô nàng nóng bỏng, phóng khoáng tên Tống Tinh Thần (Cổ Lực Na Trát). Cả hai mới gặp mặt lần đầu đã cãi vã, song về sau lại hút nhau nhờ tính cách "trái dấu". Phim mới vừa lên sóng, Cổ Lực Na Trát bị khui phốt giật bạn trai của đồng nghiệp, đóng cùng ai cũng có scandal ‘tiểu tam’, danh tiếng không thấy chỉ toàn tai tiếng Phim mới của Cổ Lực Na Trát vừa chính thức lên sóng tuy nhiên lại không chú ý, dư luận chỉ chú ý đến lùm xùm tình ái giữa Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-ra-bo-phim-con-ghe-quoc-dan-cua-hoa-ngu-kich-ban-ngon-tinh-3-xu-nam-nu-chinh-bi-to-co-quan-he-map-mo-637647.html Theo Tường Thanh (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-ra-bo-phim-con-ghe-quoc-dan-cua-hoa-ngu-kich-ban-ngon-tinh-3-xu-nam-nu-chinh-bi-to-co-quan-he-map-mo-637647.html