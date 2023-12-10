Phim mới vừa lên sóng, Cổ Lực Na Trát bị khui phốt giật bạn trai của đồng nghiệp, đóng cùng ai cũng có scandal ‘tiểu tam’, danh tiếng không thấy chỉ toàn tai tiếng

Đỉnh điểm là nhiều khán giả còn bức xúc với chuyện cũ, đã yêu cầu Tencent gỡ bộ phim có hai nhân vật chính tai tiếng nói trên.

Tối 8/12 vừa qua, bộ phim Lưu Luyến Hồng Trần do Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính đóng chính đã lên sóng ở Trung Quốc. Thế nhưng, khán giả không quan tâm đến nội dung hay diễn xuất của dàn sao trong phim mà điều cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất chính là drama Từ Khai Sính phản bội Trương Thiên Ái, ngoại tình với Cổ Lực Na Trát. Đây là scandal tình ái ầm ĩ ở showbiz Hoa ngữ vào năm 2022.

Hồi tháng 9/2022, Cổ Lực Na Trát đã bị loại khỏi danh sách đề cử vào vai "Nữ thần Kim Ưng" tại giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng Trung Quốc. Đây là một giải thưởng nghệ thuật lớn trong năm của Trung Quốc nhằm ghi nhận các tác phẩm, cá nhân xuất sắc trong ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc. Người đẹp mất hơn một năm mới lấy lại được thiện cảm của công chúng.

Cũng theo Sina, Cổ Lực Na Trát đã cắt đứt hoàn toàn với Từ Khai Sính sau ồn ào tình ái. Cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nam diễn viên, kể cả trong công việc. Lùm xùm đời tư với Từ Khai Sính khiến Cổ Lực Na Trát bị tổn hại danh tiếng nặng nề.

Cổ Lực Na Trát đã bị loại khỏi danh sách đề cử vào vai "Nữ thần Kim Ưng" tại giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng Trung Quốc 2022 vì ồn ào đời tư.

Vì vậy, Cổ Lực Na Trát đối với bộ phim Lưu Luyến Hồng Trần không mặn mà. Thời gian qua, nữ diễn viên không có bất kỳ động thái tuyên truyền nào cho dự án mới của mình. Theo QQ, phía nền tảng Tecent cũng chỉ muốn chiếu cho xong tác phẩm của Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính vì đã lỡ quay. Thành tích của bộ phim có ra sao cũng không quan trọng.

Trước đó, Từ Khai Sính được cho là đang trong mối quan hệ và sống chung với nữ diễn viên Trương Thiên Ái. Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau khi hợp tác chung vào năm 2019. Dù không trực tiếp thừa nhận mối quan hệ tình cảm nhưng Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái được xem là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Họ luôn đồng hành trong các sự kiện và thể hiện sự ủng hộ với đối phương.

Cổ Lực Na Trát bị lên án khi là "bé ba" trong mối quan hệ của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái.

Hồi tháng 8/2022, paparazzi đã chụp được ảnh Từ Khai Sính nhiều lần ra vào nhà của Cổ Lực Na Trát vào lúc nửa đêm. Còn ở phim trường,Từ Khai Sính trên phim trường luôn cố gắng chiều lòng Cổ Lực Na Trát. Từ đó làm dấy nghi vấn cả hai "phim giả tình thật" sau khi đóng chung trong Lưu Luyến Hồng Trần.

Tuy nhiên, sau đó, người đẹp Trương Thiên Ái đã đăng file ghi âm tố cáo Từ Khai Sính nhiều lần "cắm sừng" mình trong thời gian hẹn hò. Hai nghệ sĩ đã bí mật yêu đương từ năm 2019. Chia sẻ của Trương Thiên Ái khiến Cổ Lực Na Trát bị chỉ trích là "tiểu tam", phá hoại tình chuyện tình cảm của đàn chị.

Trước bê bối tình cảm tay ba của Từ Khai Sính, Cổ Lực Na Trát và Trương Thiên Ái, người hâm mộ có phản ứng rất rõ rệt với ba nghệ sĩ. Phần lớn ý kiến lên án Từ Khai Sính, yêu cầu anh rời khỏi làng giải trí vì bị xem là người đàn ông lăng nhăng. Trong khi đó, bạn gái của anh - Trương Thiên Ái nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ còn "người thứ ba tin đồn" Cổ Lực Na Trát hứng bão dư luận.

Từ Khai Sính đăng bài xin lỗi vì gây tổn thương cho hai cô gái.

Cổ Lực Na Trát đã lên tiếng thanh minh và cho biết cô cũng bị Từ Khai Sính lừa dối tình cảm. Sau đó, Từ Khai Sính đăng bài xin lỗi vì gây tổn thương cho hai cô gái. Anh thừa nhận đã không xử lý tốt mối quan hệ cũ khiến người vô tội là Cổ Lực Na Trát bị liên lụy.

Dù đã có động thái thanh minh song người đẹp sinh năm 1992 vẫn bị netizen chỉ trích dễ dãi trong chuyện tình ái. Theo khán giả, cùng hoạt động trong giới giải trí, Na Trát không thể không biết về tình yêu giữa Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái. Thế nhưng, cô vẫn có mối quan hệ mờ ám với bạn trai của đàn chị.

Trước đó năm 2015, Cổ Lực Na Trát cũng dính vào nghi vấn là người chen chân vào cuộc tình của Trương Hàn và Trịnh Sảng. Sau phim giả tình thật Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh, Na Trát và Trương Hàn nảy sinh tình cảm. Đến khi họ công khai thì dư luận chĩa mũi rìu vào chỉ trích Na Trát là nguyên nhân khiến Trương Hàn chia tay Trịnh Sảng. Đến năm 2017 thì Trương Hàn và Na Trát cũng chia tay.

Năm 2015, Cổ Lực Na Trát cũng dính vào nghi vấn là người chen chân vào cuộc tình của Trương Hàn và Trịnh Sảng.

Bên cạnh những rắc rối đời tư, khả năng diễn xuất của Cổ Lực Na Trát cũng là đề tài bàn tán của công chúng. Nữ diễn viên Tân Cương sở hữu gương mặt đẹp, ngoại hình quyến rũ nhưng bị xếp vào nhóm "thảm họa diễn xuất" vì diễn xuất một màu, biểu cảm nhạt nhòa. Dù nữ diễn viên cũng chịu khó thử sức với nhiều dạng vai, mạnh dạn lấn sân điện ảnh nhưng hạn chế về diễn xuất khiến cô không có một vai diễn nổi bật suốt 10 năm đóng phim.

Cổ Lực Na Trát còn bị chê không biết chọn kịch bản. Phần lớn các dự án của nữ diễn viên đều gặp vấn đề nội dung và kỹ xảo. Phim Đừng quên rằng em yêu anh của cô bị đánh giá là "rác phẩm của nền điện ảnh Trung Quốc".

Những rắc rối đời tư liên tiếp, sự nghiệp không có điểm nhấn khiến Cổ Lực Na Trát bị đưa vào danh sách sao nữ bị ghét bỏ tại Trung Quốc. Scandal tình tay ba gần đây khiến cô càng thêm mất điểm với công chúng.

Mới đây, Cổ Lực Na Trát bị đưa vào danh sách sao nữ bị ghét bỏ tại Trung Quốc.

Phải đến gần đây, Cổ Lực Na Trát mới lấy lại hình ảnh nhờ nhan sắc xinh đẹp và những màn xuất hiện với tạo hình cuốn hút tại các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sắc vóc, người đẹp này được nhận định rất khó duy trì danh tiếng lâu dài. Điều Cổ Lực Na Trát cần nhất hiện tại vẫn là sớm có dự án nghệ thuật tạo dấu ấn.