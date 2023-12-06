Cổ Lực Na Trát lên top 1 hot search Weibo vẫn nhận về phản ứng trái chiều vì liên tục hở bạo trên thảm đỏ

Ở tuổi 31, Cổ Lực Na Trát ngày càng thăng hạng nhan sắc. 'Mỹ nhân Tân Cương' xây dựng hình ảnh và theo đuổi phong cách sắc sảo, quyến rũ. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây sốt khi đi thảm đỏ Đại hội Weibo 2023.

Ngày 5/12, dàn sao khủng đã đổ bộ thảm đỏ sự kiện Đại hội tầm nhìn Weibo 2023. Trong đó có dàn tiểu hoa đán như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Siêu Việt, Kim Thần, Lý Nhất Đồng, Lưu Thi Thi, Cổ Lực Na Trát, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Vương Tinh Việt, Đàn Kiện Thứ. Các người đẹp đều cố gắng chọn váy áo nổi bật từ các thương hiệu lớn. Đáng chú ý phải kể đến màn "chặt chém" chị em cực nóng của Cổ Lực Na Trát - mỹ nhân tân cương đẹp nhất nhì màn ảnh hoa ngữ. Thời gian gần đây, mỹ nhân sinh năm 1992 chăm chút kỹ lưỡng cho mỗi lần xuất hiện nên luôn khiến công chúng bất ngờ và khen ngợi. Tuy nhiên, trong Đại hội Weibo, Cổ Lực Na Trát lựa chọn chiếc váy đen khiến cô trông già dặn hơn.

Ngoài ra, việc mỹ nhân Tân Cương tiếp tục o ép vòng một giống hai sự kiện trước cũng bị nhận xét là thiếu sự đột phá trong phong cách. Dù vậy, cô nàng vẫn lên thẳng Top 1 hot search vì màn xuất hiện "hở bạo" tại thảm đỏ.

Cổ Lực Na Trát được đánh giá là 1 trong những mỹ nhân có lợi thế ngoại hình nhất nhì showbiz xứ Trung. Người đẹp Tân Cương nổi tiếng từ khi còn niên thiếu. Năm 15 tuổi, Cổ Lực Na Trát giành giải "Hoa khôi của tộc Duy Ngô Nhĩ". Khi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Na Trát cũng được đánh giá là "thí sinh đẹp nhất". Cô có khí chất ngôi sao ngay từ khi còn nhỏ. Hiện tại, trong giới giải trí muôn hồng nghìn tía, sao nữ Trạch Thiên Ký cũng nằm trong top các mỹ nhân đẹp nhất. Nữ diễn viên sinh năm 1992 là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên trở thành gương mặt trang bìa của các tạp chí đắt giá. Tuy nhiên Cổ Lực Na Trát lại có sự nghiệp phim ảnh không mấy suôn sẻ. Tháng 8/2022, sao nữ này vướng vào bê bối tình ái khi hẹn hò nam diễn viên Từ Khai Sính, trong khi anh đã có bạn gái là Trương Thiên Ái. Cổ Lực Na Trát phủ nhận cô chen chân vào tình cảm của đàn chị, khẳng định bản thân cũng là nạn nhân và bị lừa tình. Dẫu vậy, Cổ Lực Na Trát vẫn bị chê là tiểu tam.

Cổ Lực Na Trát khuynh đảo mạng xã hội Weibo vì nhan sắc quá đẹp Khi xuất hiện trong bộ đầm phong cách áo cưới, diễn viên Cổ Lực Na Trát đã gây sốt trên mạng xã hội.

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