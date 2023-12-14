'Á hậu giật chồng' Huỳnh Tâm Dĩnh tái xuất sau 4 năm, hối hận về bê bối ngoại tình chấn động

Sao quốc tế 14/12/2023 17:17

Vào năm 2019, khi đang trên đà phát triển sự nghiệp trong làng giải trí, Huỳnh Tâm Dĩnh bất ngờ bị tung clip tình cảm với nam diễn viên kiêm ca sĩ Hứa Chí An trên xe taxi.

Vào năm 2019, vụ ngoại tình của Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh và nam diễn viên Hứa Chí An đã khiến showbiz chấn động. Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh thân mật của cả hai trong taxi cũng bị rò rỉ và xuất hiện tràn lan trên mạng. Thời điểm dính bê bối, Huỳnh Tâm Dĩnh đang có mối quan hệ tình cảm với Mã Quốc Minh còn Hứa Chí An đang sống với bà xã Trịnh Tú Văn.

Scandal tình ái này khiến danh tiếng của cả hai tổn hại nghiêm trọng và phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

'Á hậu giật chồng' Huỳnh Tâm Dĩnh tái xuất sau 4 năm, hối hận về bê bối ngoại tình chấn động - Ảnh 1

Riêng với Huỳnh Tâm Dĩnh, nữ diễn viên bị TVB đóng băng mọi hoạt động, các nhãn hàng quay lưng còn khán giả đồng loạt tẩy chay, mối quan hệ giữa cô với Mã Quốc Minh cũng kết thúc. Bị bủa vây bởi "gạch đá" dư luận, người đẹp này đã phải sang nước ngoài "lánh nạn" một thời gian.

Sau khi trở về Hồng Kông, cô sống kín tiếng, thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống cá nhân qua các bài đăng trên Instagram và không còn hoạt động nghệ thuật. 

'Á hậu giật chồng' Huỳnh Tâm Dĩnh tái xuất sau 4 năm, hối hận về bê bối ngoại tình chấn động - Ảnh 2

Đến nay, Huỳnh Tâm Dĩnh đã trở lại showbiz với vai trò ca sĩ, đồng thời thông báo kết hôn với tay trống Lê Vạn Hoành. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với iToday, Á hậu tai tiếng 1 thời rơi nước mắt khi trải lòng về lùm xùm tình ái trong quá khứ: "Tôi đã có 1 trải nghiệm lớn lao và gây tác động mạnh mẽ. Đó là bài học quan trọng nhất trong đời, dù có tiền cũng không mua được. Lúc đó tôi đã quá ích kỷ. Bây giờ tôi mới nhận ra mọi việc đều có nguyên nhân và kết quả. Trước khi làm bất cứ điều gì, tôi sẽ cân nhắc hậu quả và không gây ra chuyện làm ảnh hưởng, tổn thương đến người khác nữa".

 

Sau 4 năm vắng bóng khỏi showbiz Hong Kong, Huỳnh Tâm Dĩnh đã trở lại với ca khúc mới mang tên I Sleep vào ngày 7/12 vừa qua. Đáng chú ý, ca khúc này do chính Á hậu sinh năm 1989 sáng tác và viết lời. Khi công khai xuất hiện tại sân bay, cô còn có khoảnh khắc bật khóc nức nở vì nhớ nghề.

'Á hậu giật chồng' Huỳnh Tâm Dĩnh tái xuất sau 4 năm, hối hận về bê bối ngoại tình chấn động - Ảnh 3

Sự trở lại của Huỳnh Tâm Dĩnh bất ngờ được các đồng nghiệp trong showbiz ủng hộ, trong đó có cả tình cũ Mã Quốc Minh và "chính thất" Trịnh Tú Văn. Cả hai đều bất ngờ trước màn tái xuất của Huỳnh Tâm Dĩnh, song vẫn ủng hộ và cho rằng khán giả nên khoan dung cho nghệ sĩ một cơ hội sửa sai. Mã Quốc Minh còn gọi Huỳnh Tâm Dĩnh là nữ nghệ sĩ toàn năng, hát hay diễn giỏi nên xứng đáng được "làm lại từ đầu". Tuy vậy, công chúng vẫn khó lòng tha thứ cho nữ diễn viên.

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Sau khi biến mất khỏi ánh đèn sân khấu sau vụ bê bối ngoại tình với Hứa Chí An 4 năm trước, Huỳnh Tâm Dĩnh đã trở lại trong năm 2023 với tư cách ca sĩ.

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Từ khóa:   Huỳnh Tâm Dĩnh Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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