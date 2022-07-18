Châu Tấn ở ngưỡng 50: Chấp nhận bản thân đã 'già', không để tâm đến các lời bình phẩm về ngoại hình

Đối diện với việc đã gần 50 tuổi, Châu Tấn chấp nhận bản thân không còn trẻ nữa và cô cũng không để tâm nhiều về những lời bình phẩm ngoại hình mình.

Vào ngày 15/7 vừa qua, Châu Tấn đã tham dự cuộc họp báo giới thiệu phim Cuộc Đời Bị Đánh Cắp do cô đảm nhận vai chính. Nữ diễn viên ăn vận sành điệu, trẻ trung và trang điểm nhẹ nhàng.

Châu Tấn tại cuộc họp báo giới thiệu phim Cuộc Đời Bị Đánh Cắp - Ảnh: Internet

Tại sự kiện này, Châu Tấn tương tác rất thoải mái với các đồng nghiệp của mình. Bên cạnh vẻ ngoài tươi tắn và nụ cười tỏa sáng, nữ diễn viên còn khiến không khí chương trình nhẹ nhàng hơn nhiều nhờ cách trò chuyện hoạt bát, nhanh nhẹn.

Ngoài việc là một "Tam Kim Ảnh hậu" tài năng, Châu Tấn còn được xem là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, thanh thoát. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng không phủ nhận chuyện khuôn mặt có nhiều dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn hay vết chân chim,...

Châu Tấn được xem là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Châu Tấn không hề giống như nhiều sao nữ khác, cô từ chối việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên chấp nhận việc bản thân không còn trẻ nữa, cô hiểu rằng lão hóa chính là quy luật cuộc sống và mọi người phụ nữ khác cũng nên chấp nhận điều này.

Ở ngưỡng 50, Châu Tấn không ngần ngại khẳng định bản thân đã già - Ảnh: Internet

Châu Tấn cho rằng, trở thành người của công chúng đồng nghĩa với việc vượt bỏ ngoài tai những lời bình luận ác ý về ngoại hình của mình: “Bạn sẽ bắt đầu nhìn lại bản thân và nghĩ: 'Tại sao da ở khu vực này lại bị chùng xuống, mình có nên làm gì đó không?'. Sẽ có một khoảng thời gian bạn lo lắng về sự lão hóa. Và sau đó bạn sẽ bắt đầu từ từ chấp nhận nó, rồi bạn sẽ nghĩ, kệ mặc nó thôi”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-tan-o-nguong-50-chap-nhan-ban-than-da-gia-khong-de-tam-den-cac-loi-binh-pham-ve-ngoai-hinh-484081.html