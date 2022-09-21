Cặp đôi vàng trong làng "át vía" gọi tên Dương Tử - Trần Học Đông: Ai đóng chung đều bị dính phốt!

Phải chăng Dương Tử và Trần Học Đông là vua trong làng xui rủi khi lần lượt bạn diễn đều dính phốt to sau đó.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, ngoài những cặp diễn viên có diễn xuất ăn ý, tại nên các tác phẩm có lưu lượng lớn, làm nên đại bạo nhưng cũng có những diễn viên "át vía" bạn diễn của mình. Không biết có phải do ngẫu nhiên hay không nhưng mới đây netizen đã soi ra điểm chung của loạt sao Cbiz dính phốt gần đây đó là đều từng là bạn diễn của Dương Tử hoặc Trần Học Đông.

Không ít người đã cảm thán rằng chính vì khí chất minh tinh của Dương Tử và Trần Học Đông quá lớn nên đã át vía, làm tương hại đến bạn diễn của mình.

Dương Tử và Đặng Luân trong Hương Mật Tựa Khói Sương Ảnh: Internet

Cụ thể, các sao nam "mắc nạn" từng đóng cặp với Dương Tử trong các phim đình đám bao gồm Ngô Diệc Phàm (Thanh Trâm Hành), Đặng Luân (Hương Mật Tựa Khói Sương), Thanh Vân Chí (Lý Dịch Phong), Nhà Có Trai Có Gái (Trương Nhất Sơn). Các sao nam này vướng các vấn đề liên quan đến pháp lí và bị phong sát như trốn thuế, bạo lực học đường, quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi,...

Nam diễn viên Trần Học Đông cũng không kém cạnh khi các bạn diễn nữ đều dính phải lùm xùm sau đó.

Phạm Băng Băng bị phong sát vì trốn thuế Ảnh: Internet

Cụ thể là Kha Chấn Đông (Tiểu Thời Đại), Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm (Tước Tích), Trịnh Sảng (Hạ Chí Chưa Tới). Nếu Kha Chấn Đông vướng phải scandal sử dụng chất cấm thì Ngô Diệc Phàm phải trả giá cho việc quan hệ với trẻ vị thành niên. Hoa đán một thời Phạm Băng Băng và Trịnh Sảng bị khép tội trốn thuế. Nữ diễn viên trẻ Trịnh Sảng còn bị tẩy chay do nhờ người mang thai hộ nhưng sau đó lại quyết định bỏ con.

Trương Nhất Sơn phủ nhận tin đồn bị bắt vì dùng chất cấm, tiến hành khởi kiện những bên liên quan Phòng làm việc của Trương Nhất Sơn đã đưa ra văn bản thanh minh chính thức, phủ nhận việc nam diễn viên bị bắt vì mua dâm và sử dụng chất cấm.

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