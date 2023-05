Các nữ siêu anh hùng lên phim thì kín đáo, nhưng ngoài đời ai lại ngờ sở hữu thân hình chuẩn chỉnh như thế này đây

Cô thường xuyên lọt vào top phụ nữ quyến rũ nhất trên thế giới. Những bảng xếp hạng sắc đẹp hay tỉ lệ cơ thể chuẩn mà Scarlett Johansson góp mặt cũng nhiều vô kể. Vào năm 2006, cô còn được bình chọn là người đẹp gợi tình nhất hành tinh.

Scarlett Johansson bắt đầu đảm nhận nhân vật Black Widow từ năm 2010. Từ đó đến nay, cô liên tục xuất hiện trong các phần phim của vũ trụ Marvel như The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) và mới đây là Avengers: Endgame.

Thành công của Black Widow giúp Scarlett vươn lên vị trí đả nữ hàng đầu của Hollywood. Vai diễn này cũng giúp người đẹp 35 tuổi thu về những thành công nhất định.

Thành công của Black Widow giúp Scarlett vươn lên vị trí đả nữ hàng đầu của Hollywood. Vai diễn này cũng giúp người đẹp 35 tuổi thu về những thành công nhất định. Được biết sắp tới, Black Widow của Scarlett Johansson sẽ có phần phim riêng. Có nguồn tin tiết lộ, con số cát xê của cô trong phần phim này sẽ là 20 triệu USD, cao hơn một số bạn diễn như Chris Hemsworth và Chris Evans.

Dù xinh đẹp và nổi tiếng nhưng đường tình duyên của Scarlett Johansson khá lận đận. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại. Cô kết hôn lần đầu với tài tử Ryan Reynolds, song cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối khi chia tay vào năm 2011. Năm 2014, Scarlett tiến tới hôn nhân với nhà báo Romain Dauriac và có 1 con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của cô cũng kết thúc 2 năm sau đó.

Hiện tại, Scarlett Johansson đang hẹn hò với diễn viên, nhà biên kịch Colin Jost. Cặp đôi đã gắn bó với nhau được khoảng 2 năm.

Elizabeth Olse

Ở phần hai của “Biệt đội siêu anh hùng”, Black Widow vẫn xinh đẹp và quyến rũ, nhưng điều này đã bị lu mờ phần nào bởi sự trẻ trung và bí ẩn của Elizabeth Olsen khi cô nàng vào vai Scarlet Witch. Nhiều nhận xét cho rằng diễn xuất và tạo hình của cô nàng trong phim còn có phần lấn lướt cả đàn chị Scarlett Johansson. Ngoại hình cực quyến rũ cùng với tài năng diễn xuất được công nhận đã biến cô thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood.



Mang trong mình nhiều dòng máu, Elizabeth Olse có vẻ đẹp lai nhẹ nhàng và tinh tế với đôi mắt rất sâu và gương mặt biểu cảm.

Cao 1m68, chiều cao lý tưởng của một diễn viên điện ảnh, Elizabeth Olsen hưởng trọn hồng phúc của dòng máu trong gia đình trong khi hai cô chị chỉ cao xấp xỉ 1m60. Chính vì thế, Elizabeth Olsen cũng thường xuyên xuất hiện trong các tạp chí với những bộ ảnh siêu chất như một người mẫu thời trang thực thụ.



Sở hữu mái tóc nâu vàng óng ả cùng với đôi mắt biết nói xanh biếc, gương mặt của Elizabeth Olsen khiến nhiều người say mê ngắm nhìn không biết chán.

Cộng với thân hình chuẩn và vòng 1 đẫy đà, cô sẵn sàng thực hiện những cảnh nóng nghệ thuật trong đó phô diễn toàn bộ cơ thể quyến rũ của mình. Tuy vậy nhưng chia sẻ trên nhiều mặt báo, cô cho rằng mình không thích những trang phục hở hang trong phim và chỉ chấp nhận khỏa thân với những phân cảnh mang lại ý nghĩa.

Brie Larson

Trong "bom tấn" Avengers: Endgame vừa ra mắt, Brie Larson vào vai siêu anh hùng Captain Marvel. Hai tháng trước đó, cô có màn ra mắt ấn tượng trong bộ phim "Captain Marvel". Trong vũ trụ siêu anh hùng của Marvel, Captain Marvel được đánh giá là người mạnh nhất.

Brie Larson (SN 1989) là diễn viên/ca sĩ người Mỹ. Cô quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm ăn khách như 21 Jump Street, The Gambler, Kong: Skull Island...

Năm 2016, người đẹp giành giải Oscar "Nữ chính xuất sắc" với phim Room. Cũng trong năm 2016, cô được tạp chí People bình chọn vào danh sách 10 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Brie Larson cao 1m70, sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà.