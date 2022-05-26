Các nữ siêu anh hùng lên phim thì kín đáo, nhưng ngoài đời ai lại ngờ sở hữu thân hình chuẩn chỉnh như thế này đây

Sao quốc tế 26/05/2022 06:45

Lên phim thì kín đáo, nhưng ngoài đời ai lại ngờ sở hữu thân hình chuẩn từng tí như thế này của các nữ siêu anh hùng.

Scarlett Johansson

Hiện tại, bom tấn Avengers: Endgame đang làm mưa làm gió màn ảnh rộng khắp thế giới. Cùng với đó, dàn “siêu anh hùng” của bộ phim cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Trong đó, Scarlett Johansson – nữ minh tinh vào vai Black Widow là một trong những gương mặt được các fan gọi tên nhiều nhất. Cô cũng được đánh giá là mỹ nhân nóng bỏng nhất giữa dàn người đẹp rực rỡ của Avengers: Endgame.

Các nữ siêu anh hùng lên phim thì kín đáo, nhưng ngoài đời ai lại ngờ sở hữu thân hình chuẩn chỉnh như thế này đây - Ảnh 1
Scarlett Johansson sinh ngày 22/11/1984. Vẻ đẹp của cô là sự hòa trộn giữa 2 dòng máu Đan Mạch và Thụy Điển.

Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng thân hình bốc lửa, Scarlett Johansson được xem là biểu tượng gợi cảm của Hollywood. Dù kinh đô điện ảnh thế giới đầy rẫy những cô đào nổi tiếng, xinh đẹp, song Scarlett Johansson vẫn luôn là một trong số những cái tên nổi bật nhất.

Cô thường xuyên lọt vào top phụ nữ quyến rũ nhất trên thế giới. Những bảng xếp hạng sắc đẹp hay tỉ lệ cơ thể chuẩn mà Scarlett Johansson góp mặt cũng nhiều vô kể. Vào năm 2006, cô còn được bình chọn là người đẹp gợi tình nhất hành tinh.

Scarlett Johansson bắt đầu đảm nhận nhân vật Black Widow từ năm 2010. Từ đó đến nay, cô liên tục xuất hiện trong các phần phim của vũ trụ Marvel như The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) và mới đây là Avengers: Endgame.

Các nữ siêu anh hùng lên phim thì kín đáo, nhưng ngoài đời ai lại ngờ sở hữu thân hình chuẩn chỉnh như thế này đây - Ảnh 2
Thành công của Black Widow giúp Scarlett vươn lên vị trí đả nữ hàng đầu của Hollywood. Vai diễn này cũng giúp người đẹp 35 tuổi thu về những thành công nhất định.

Thành công của Black Widow giúp Scarlett vươn lên vị trí đả nữ hàng đầu của Hollywood. Vai diễn này cũng giúp người đẹp 35 tuổi thu về những thành công nhất định. Được biết sắp tới, Black Widow của Scarlett Johansson sẽ có phần phim riêng. Có nguồn tin tiết lộ, con số cát xê của cô trong phần phim này sẽ là 20 triệu USD, cao hơn một số bạn diễn như Chris Hemsworth và Chris Evans.

Dù xinh đẹp và nổi tiếng nhưng đường tình duyên của Scarlett Johansson khá lận đận. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại. Cô kết hôn lần đầu với tài tử Ryan Reynolds, song cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối khi chia tay vào năm 2011. Năm 2014, Scarlett tiến tới hôn nhân với nhà báo Romain Dauriac và có 1 con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của cô cũng kết thúc 2 năm sau đó.

Hiện tại, Scarlett Johansson đang hẹn hò với diễn viên, nhà biên kịch Colin Jost. Cặp đôi đã gắn bó với nhau được khoảng 2 năm.

Elizabeth Olse

Ở phần hai của “Biệt đội siêu anh hùng”, Black Widow vẫn xinh đẹp và quyến rũ, nhưng điều này đã bị lu mờ phần nào bởi sự trẻ trung và bí ẩn của Elizabeth Olsen khi cô nàng vào vai Scarlet Witch. Nhiều nhận xét cho rằng diễn xuất và tạo hình của cô nàng trong phim còn có phần lấn lướt cả đàn chị Scarlett Johansson. Ngoại hình cực quyến rũ cùng với tài năng diễn xuất được công nhận đã biến cô thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Các nữ siêu anh hùng lên phim thì kín đáo, nhưng ngoài đời ai lại ngờ sở hữu thân hình chuẩn chỉnh như thế này đây - Ảnh 3
Mang trong mình nhiều dòng máu, Elizabeth Olse có vẻ đẹp lai nhẹ nhàng và tinh tế với đôi mắt rất sâu và gương mặt biểu cảm.

Cao 1m68, chiều cao lý tưởng của một diễn viên điện ảnh, Elizabeth Olsen hưởng trọn hồng phúc của dòng máu trong gia đình trong khi hai cô chị chỉ cao xấp xỉ 1m60. Chính vì thế, Elizabeth Olsen cũng thường xuyên xuất hiện trong các tạp chí với những bộ ảnh siêu chất như một người mẫu thời trang thực thụ.

Các nữ siêu anh hùng lên phim thì kín đáo, nhưng ngoài đời ai lại ngờ sở hữu thân hình chuẩn chỉnh như thế này đây - Ảnh 4
Sở hữu mái tóc nâu vàng óng ả cùng với đôi mắt biết nói xanh biếc, gương mặt của Elizabeth Olsen khiến nhiều người say mê ngắm nhìn không biết chán. 

Cộng với thân hình chuẩn và vòng 1 đẫy đà, cô sẵn sàng thực hiện những cảnh nóng nghệ thuật trong đó phô diễn toàn bộ cơ thể quyến rũ của mình. Tuy vậy nhưng chia sẻ trên nhiều mặt báo, cô cho rằng mình không thích những trang phục hở hang trong phim và chỉ chấp nhận khỏa thân với những phân cảnh mang lại ý nghĩa.

Brie Larson

Trong "bom tấn" Avengers: Endgame vừa ra mắt, Brie Larson vào vai siêu anh hùng Captain Marvel. Hai tháng trước đó, cô có màn ra mắt ấn tượng trong bộ phim "Captain Marvel". Trong vũ trụ siêu anh hùng của Marvel, Captain Marvel được đánh giá là người mạnh nhất.

Các nữ siêu anh hùng lên phim thì kín đáo, nhưng ngoài đời ai lại ngờ sở hữu thân hình chuẩn chỉnh như thế này đây - Ảnh 5
Brie Larson (SN 1989) là diễn viên/ca sĩ người Mỹ. Cô quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm ăn khách như 21 Jump Street, The Gambler, Kong: Skull Island... 

Năm 2016, người đẹp giành giải Oscar "Nữ chính xuất sắc" với phim Room. Cũng trong năm 2016, cô được tạp chí People bình chọn vào danh sách 10 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Brie Larson cao 1m70, sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà.

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này

Sau thành công của Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận được cho là đã đồng ý tham gia một bộ phim tương tự nhưng netizen lại có hành động khuyên cô nàng từ chối.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu anh hùng bốc lửa sao Hollywood các nữ siêu anh hùng Scarlett Johansson Elizabeth Olse Brie Larson

TIN LIÊN QUAN

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận vai nữ cường trong phim mới, netizen đồng loạt khuyên cô nàng từ chối vai diễn vì điều này

Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư?

Thả Thí Thiên Hạ vừa kết thúc, CĐM xứ Trung đã rầm rộ tin Dương Dương từ chối hợp tác lần 2 với Triệu Lộ Tư?

Có thể bạn chưa biết, hôm nay (18/05) là ngày ra mắt 3 bài hát đi vào 'lịch sử các ca khúc cực hot' của K-POP

Có thể bạn chưa biết, hôm nay (18/05) là ngày ra mắt 3 bài hát đi vào 'lịch sử các ca khúc cực hot' của K-POP

Trịnh Sảng, Đặng Luân dần chấp nhận số phận của mình, ngày quay lại với làng giải trí e rằng khó thành hiện thực?

Trịnh Sảng, Đặng Luân dần chấp nhận số phận của mình, ngày quay lại với làng giải trí e rằng khó thành hiện thực?

Mức lương của 11 diễn viên hàng đầu Cbiz được tiết lộ: Nghê Ni gần 100 triệu, Hoắc Kiến Hoa xếp cuối bảng

Mức lương của 11 diễn viên hàng đầu Cbiz được tiết lộ: Nghê Ni gần 100 triệu, Hoắc Kiến Hoa xếp cuối bảng

Grimes bán đấu giá các phụ kiện đã diện tại Met Gala để giúp đỡ cho những gia đình ở Ukraine

Grimes bán đấu giá các phụ kiện đã diện tại Met Gala để giúp đỡ cho những gia đình ở Ukraine

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 57 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI