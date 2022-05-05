'Bóng hồng nở muộn' Kim Se Jeong diện hanbok cách tân tỏa sáng dưới bầu trời Pháp, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến bao người mê đắm

Vào ngày 5/5, Kim Se Jeong đã đăng tải một vài hình ảnh mới nhất được chụp trong chuyến đi du lịch Phát cùng dòng trạng thái: "Hôm nay mình đến Cung điện Versailles, mình đã mặc một bộ hanbok cách tân, và mình nghe nói nó trông giống quần áo của mẹ hơn".

Kim Se Jeong đã đăng tải những bức ảnh đẹp như tranh vẽ với phong cảnh tuyệt vời của trời Pháp làm phong nền. Ngoài ra, phong cách thời trang dễ thương khiến cho cô nàng Kim Se Jeong thêm phần đáng yêu, nhí nhảnh và trẻ trung hơn. Hiện tại, cô đang nghỉ ngơi sau khi thời gian dài làm việc chăm chỉ.

Kim Se Jeong hiện đang trở thành một trong những diễn viên cực hot của làng giải trí Hàn Quốc sau bộ phim "Hẹn hò chốn công sở". Đây là bộ phim giúp cho Kim Se Jeong đổi đời, từ một idol đá sân diễn xuất đầy tiềm năng nhưng không thể tỏa sáng trở thành cái tên phủ sóng rộng khắp mọi phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Mới đây nhất, nhờ vào bộ phim đình đám này mà Kim Se Jeong đã nhận được giải thưởng điện ảnh đầu tiên trong năm. Cụ thể nữ diễn viên vừa chiến thắng ở hạng mục Female Acting-Idol của giải thưởng Brand Customer Loyalty Awards 2022.

Sau "Hẹn hò chốn công sở", Kim Se Jeong sẽ tham gia đóng bộ phim Today's Webtoon. Câu chuyện phim kể về On Ma Eum, một cựu vận động viên Judo nhưng đang theo đuổi công việc biên tập viên webtoon. Cô nàng sẽ phải nỗ lực phấn đấu trong ngành công nghiệp webtoon vốn rất cạnh tranh tại xứ Kim Chi. Được biết, người đóng cặp cùng cô ở dự án lần này nhiều khả năng sẽ là ngôi sao Gia đình là số 1 - Choi Daniel.

Theo News1korea