'Bóng hồng nở muộn' Kim Se Jeong diện hanbok cách tân tỏa sáng dưới bầu trời Pháp, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến bao người mê đắm

Sao quốc tế 05/05/2022 10:23

Mới đây, nữ diễn viên Kim Se Jeong khoe hình ảnh trong chuyến du lịch tại Pháp, phong cảnh xinh đẹp làm nền cho nhan sắc tỏa nắng của cô khiến cư dân mạng không khỏi 'rụng tim'.

Vào ngày 5/5, Kim Se Jeong đã đăng tải một vài hình ảnh mới nhất được chụp trong chuyến đi du lịch Phát cùng dòng trạng thái: "Hôm nay mình đến Cung điện Versailles, mình đã mặc một bộ hanbok cách tân, và mình nghe nói nó trông giống quần áo của mẹ hơn". 

'Bóng hồng nở muộn' Kim Se Jeong diện hanbok cách tân tỏa sáng dưới bầu trời Pháp, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến bao người mê đắm - Ảnh 1

Kim Se Jeong đã đăng tải những bức ảnh đẹp như tranh vẽ với phong cảnh tuyệt vời của trời Pháp làm phong nền. Ngoài ra, phong cách thời trang dễ thương khiến cho cô nàng Kim Se Jeong thêm phần đáng yêu, nhí nhảnh và trẻ trung hơn. Hiện tại, cô đang nghỉ ngơi sau khi thời gian dài làm việc chăm chỉ. 

'Bóng hồng nở muộn' Kim Se Jeong diện hanbok cách tân tỏa sáng dưới bầu trời Pháp, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến bao người mê đắm - Ảnh 2

Kim Se Jeong hiện đang trở thành một trong những diễn viên cực hot của làng giải trí Hàn Quốc sau bộ phim "Hẹn hò chốn công sở". Đây là bộ phim giúp cho Kim Se Jeong đổi đời, từ một idol đá sân diễn xuất đầy tiềm năng nhưng không thể tỏa sáng trở thành cái tên phủ sóng rộng khắp mọi phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Mới đây nhất, nhờ vào bộ phim đình đám này mà Kim Se Jeong đã nhận được giải thưởng điện ảnh đầu tiên trong năm. Cụ thể nữ diễn viên vừa chiến thắng ở hạng mục Female Acting-Idol của giải thưởng Brand Customer Loyalty Awards 2022. 

'Bóng hồng nở muộn' Kim Se Jeong diện hanbok cách tân tỏa sáng dưới bầu trời Pháp, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến bao người mê đắm - Ảnh 3

Sau "Hẹn hò chốn công sở", Kim Se Jeong sẽ tham gia đóng bộ phim Today's Webtoon. Câu chuyện phim kể về On Ma Eum, một cựu vận động viên Judo nhưng đang theo đuổi công việc biên tập viên webtoon. Cô nàng sẽ phải nỗ lực phấn đấu trong ngành công nghiệp webtoon vốn rất cạnh tranh tại xứ Kim Chi. Được biết, người đóng cặp cùng cô ở dự án lần này nhiều khả năng sẽ là ngôi sao Gia đình là số 1 - Choi Daniel.

Theo News1korea

'Nàng thơ' Kim Go Eun đã có hành động gì trong ngày Tết thiếu nhi khiến netizen cảm động và hết lời khen ngợi như vậy?

'Nàng thơ' Kim Go Eun đã có hành động gì trong ngày Tết thiếu nhi khiến netizen cảm động và hết lời khen ngợi như vậy?

Vào ngày Tết thiếu nhi ở Hàn, nữ diễn viên Kim Go Eun đã mang hơi ấm đến cho các trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp với số tiền gần 1 tỷ VND.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Se Jeong sao hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

'Nàng thơ' Kim Go Eun đã có hành động gì trong ngày Tết thiếu nhi khiến netizen cảm động và hết lời khen ngợi như vậy?

'Nàng thơ' Kim Go Eun đã có hành động gì trong ngày Tết thiếu nhi khiến netizen cảm động và hết lời khen ngợi như vậy?

'Em gái BTS' vừa phát hành album đầu tay đã gây bão trên các bảng xếp hạng, hứa hẹn tương lai trở thành nhóm nhạc toàn cầu không thua gì đàn anh

'Em gái BTS' vừa phát hành album đầu tay đã gây bão trên các bảng xếp hạng, hứa hẹn tương lai trở thành nhóm nhạc toàn cầu không thua gì đàn anh

Sau trăng mật ngọt ngào, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin lại tiếp tục đón tin vui 'lớn' khiến fan rần rần?

Sau trăng mật ngọt ngào, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin lại tiếp tục đón tin vui 'lớn' khiến fan rần rần?

'Thiên thần thanh xuân' Park Bo Young đã làm gì trong ngày Tết thiếu nhi ở Hàn mà lại khiến netizen cảm động như vậy?

'Thiên thần thanh xuân' Park Bo Young đã làm gì trong ngày Tết thiếu nhi ở Hàn mà lại khiến netizen cảm động như vậy?

Jennie khiến netizen 'gục ngã' với loạt ảnh độ sắc cùng thiên nhiên, khoe body hoàn hảo và tỷ lệ gương mặt không góc chết

Jennie khiến netizen 'gục ngã' với loạt ảnh độ sắc cùng thiên nhiên, khoe body hoàn hảo và tỷ lệ gương mặt không góc chết

Nhóm nhạc đa quốc tịch (G) I-DLE chứng minh được sức hút 'khủng' trên đường đua K-POP. Bản hit 'Tomboy' cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong 1 tháng phát hành

Nhóm nhạc đa quốc tịch (G) I-DLE chứng minh được sức hút 'khủng' trên đường đua K-POP. Bản hit 'Tomboy' cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong 1 tháng phát hành

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?