Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" bộ ảnh hội tụ dàn sao nữ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Đường Yên, Trương Vũ Kỳ, Nghê Ni, Lý Băng Băng, Tôn Lệ, Dương Mịch, Lưu Thi Thi.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc bất ngờ "đào lại" loạt ảnh quy tụ dàn minh tinh trong làng giải trí Hoa ngữ. Bộ ảnh này có sự xuất hiện của Đường Yên, Trương Vũ Kỳ, Nghê Ni, Lý Băng Băng, Tôn Lệ, Dương Mịch, Lưu Thi Thi.

Tại thời điểm đó, loạt ảnh được chụp tại sự kiện lớn do tạp chí Marie Claire tổ chức. Quy tắc trang phục được quy định là vest và sơ mi, với hai màu màu đen và trắng. Đây được xem như "khoảnh khắc huyền thoại" khi cả 7 mỹ nhân đọ sắc bên nhau lần đầu tiên.

Ngồi ở vị trí C (center), Lý Băng Băng toát ra khí thế, thần thái của chị đại, trong khi đó Tôn Lệ cười khả ái, Trương Vũ Kỳ, Nghê Ni thả lỏng bản thân, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Yên dựa sát vào nhau vô cùng tình cảm.

Trong một bức hình khác, Đường Yên chuyển chỗ ngồi cạnh Trương Vũ Kỳ, cô nàng khoe trọn đôi chân dài miên man. Dương Mịch lấy lại thần thái của sao nữ đỉnh lưu, ánh mắt hút hồn quen thuộc.

Theo tiết lộ của người trong cuộc, bộ ảnh đen trắng này được nhiếp ảnh gia của Marie Claire thực hiện cực nhanh, không hề chỉnh sửa hậu kỳ, thể hiện trực tiếp biểu cảm của các nữ minh tinh.

Ngay khi những hình ảnh được "đào lại", cư dân mạng đã không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ và tán dương nhan sắc cực phẩm của dàn sao nữ. Tất cả đều đồng tình rằng, khoảnh khắc 7 mỹ nhân hàng đầu đứng trong một khung hình thế này chắc chắn sẽ tái diễn lần nữa.

Xôn xao tin Dương Mịch sẽ về chung một nhà với Lý Hiện sau khi tạm biệt Gia Hành Những ngày gần đây, thông tin Dương Mịch rời khỏi công ty Gia Hành sau nhiều năm gắn bó nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

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