Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận thêm tin vui, điểm Douban của Ninh An Như Mộng có dấu hiệu tăng tích cực

Sau thời gian ra mắt, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã có dấu hiệu 'nở rộ'.

Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc - Trương Lăng Hách đóng chính là một trong những dự án gây chú ý vừa qua. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, thế nhưng tác phẩm vẫn liên tiếp gặt hái những thành tích đáng tự hào. Theo đó, mới đây bộ phim đã tiếp tục đón nhận tin vui dù đã kết thúc từ lâu. Cụ thể, điểm Douban của bộ phim Ninh An Như Mộng mới đây đã được nâng lại 6,8 điểm. Số liệu tích cực sau thời gian dài kết thúc này đã khiến cho không ít người hâm mộ cặp đôi mong chờ vào một số điểm cao hơn cho bộ phim cổ trang này.

Điểm Douban của bộ phim Ninh An Như Mộng mới đây đã được nâng lại 6,8 điểm. Người hâm mộ cặp đôi mong chờ vào một số điểm cao hơn cho bộ phim cổ trang này. Sau thành công của Ninh An Như Mộng, người hâm mộ càng muốn hai người 'phim giả tình thật'. Dù vẫn còn đó những tin đồn hẹn hò, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn 'bặt vô âm tín' mặc fans nhiệt tình 'đẩy thuyền'. Được biết, cả hai vướng tin đồn hẹn hò vì loạt hành động thân mật trong hậu trường cũng như sau khi Ninh An Như Mộng kết thúc. Cặp đôi không ít lần bị chụp ảnh đi hẹn hò hay có những hành động ngọt ngào dành cho nhau tuy nhiên lại chưa một lần lên tiếng về vấn đề này làm khán giả rất đỗi nóng lòng. Sau thành công của Ninh An Như Mộng, người hâm mộ càng muốn hai người 'phim giả tình thật'. Cặp đôi không ít lần bị chụp ảnh đi hẹn hò hay có những hành động ngọt ngào dành cho nhau Thời điểm Ninh An Như Mộng lên sóng, tin đồn cặp đôi chia tay đã nhiều lần được đăng tải. Tuy nhiên, những người trong cuộc lựa chọn không lên tiếng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn thân thiết và tương tác tự nhiên ngoài đời thường.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn thân thiết và tương tác tự nhiên ngoài đời thường. Bạch Lộc sinh năm 1994. Năm 2016, dù xuất thân là hot girl mạng nhưng cô lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính. Sau đó, cô được biên kịch nổi tiếng tích cực lăng xê và trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Các bộ phim Bạch Lộc từng tham gia để lại ấn tượng như: Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật - Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố, Dĩ Ái Vi Doanh,... Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Vừa qua, anh trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân, nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương Lan Quyết. Trước đó, Trương Lăng Hách gặp lận đận trong sự nghiệp.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục nhận tin vui dù Ninh An Như Mộng đã kết thúc gần 1 tháng Dù dự án Ninh An Như Mộng với sự góp mặt của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã kết thúc từ lâu nhưng cả hai vẫn tiếp tục nhận được tin vui mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-loc-va-truong-lang-hach-nhan-them-tin-vui-iem-douban-cua-ninh-an-nhu-mong-co-dau-hieu-tang-tich-cuc-641590.html