Đạo diễn 'Thiên Long Bát Bộ' Trương Kỷ Trung thua kiện vợ cũ

Sao quốc tế 14/12/2022 16:26

Đạo diễn Trương Kỷ Trung đã bị tòa xử thua trong vụ kiện với vợ cũ là bà Phàn Hinh Mạn.

Trang Sinchew đưa tin, tòa án Bắc Kinh hôm 13/12 vừa qua đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện giữa ông Trương Kỷ Trung và bà Phàn Hinh Mạn. Theo đó, đạo diễn Thiên Long Bát Bộ bị buộc phải trả lại cho công ty giải trí văn hóa Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp khoản nợ gốc 5 triệu NDT (gần 17 tỷ đồng) và tiền lãi là 264.700 NDT (gần 900 triệu đồng) trong vòng 10 ngày.

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Trương Kỷ Trung bị xử thua trong vụ tranh chấp tài sản với bà Phàn Hinh Mạn - Ảnh: Internet

Theo Sina, bà Phàn Hinh Mạn - vợ cũ Trương Kỷ Trung - chính là người đại diện pháp lý của công ty giải trí văn hóa Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp. Vụ kiện này có bản chất là tranh chấp tài sản giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước đó, vào tháng 5/2022, đạo diễn Trương Kỷ Trung đã bị phía công ty giải trí văn hóa Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp (Monkey King Film Co., Ltd) đòi khoản nợ 5 triệu NDT (gần 750.000 USD).

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Vào năm 2015, Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp và ông Trương Kỷ Trung đã ký một hợp đồng thỏa thuận, trong đó vị đạo diễn mượn từ phía công ty này 10 triệu NDT và đổi lại kịch bản Mỹ Hầu Vương do ông sáng tác sẽ đưa lại cho công ty, phần lợi nhuận từ phim này cũng sẽ do công ty thu giữ. Sau đó, Mỹ Hầu Vương Ảnh Nghiệp có chuyển trước cho Trương Kỷ Trung 5 triệu NDT, nhưng đến nay thì ông Trương vẫn chưa giao lại kịch bản cho phía họ.

Sau đó, ông Trương Kỷ Trung đã lên tiếng cho rằng việc bà Phàn Hinh Mạn đòi nợ như vậy là vô lý và còn công bố thỏa thuận ly hôn của mình và vợ cũ. Cụ thể, sau khi cả hai ly hôn thì toàn bộ tài sản, xe cộ, cổ phần công ty thuộc về người vợ, cộng thêm 40 triệu NDT tiền mặt. Ngoài ra, 60% cổ phần của Trương Kỷ Trung thuộc về vợ cũ và ông Trương cũng không phải chịu thêm bất kỳ khoản nợ nào của các công ty liên quan đến thỏa thuận ly hôn này sau khi quyền về tài sản được sang tên cho bà Phàn.

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Trước động thái này của ông Trương Kỷ Trung, bà Phàn Hinh Mạn chỉ đáp lại đanh thép rằng: "Tôi hy vọng ông Trương tìm hiểu kỹ luật hơn. Nếu không, tôi sẽ đâm đơn kiện hình sự".

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