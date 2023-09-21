Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam 'thả hint' lên sóng khiến khán giả mừng rỡ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Anh Cũng Có Ngày Này đã tung poster mới của Trần Tinh Húc , Chương Nhược Nam và các nhân vật khác trong phim. Bên cạnh đó, dự án cũng đăng tải trailer đầy hài hước của phim.

Điều này khiến khán giả vô cùng mừng rỡ và mong chờ cặp đôi ngôn tình Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam sớm lộ diện trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đoàn phim đang ‘thả hint’ báo hiệu bộ phim sắp sửa lên sóng trong thời gian gần nhất.

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Bộ phim lấy đề tài xoay quanh ngành luật sư, kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của một ông chủ của công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư.

Trong đó, nam chính Tiền Hằng (Trần Tinh Húc) vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành, anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai, bên cạnh đó khí chất cũng rất nổi bật với đôi mắt đặc biệt mê người. Trong một lần uống say, Thành Dao nói với Tiền Hằng rằng sẽ có ngày cô thăng quan tiến chức rồi bắt anh gọi cô bằng ba. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình lãng mạn ở chốn công sở của họ đã được bắt đầu.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao (Chương Nhược Nam) và Tiền Hằng, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.

Vụt sáng nhờ vai diễn Lý Thừa Ngân trong siêu phẩm Đông Cung, Trần Tinh Húc gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài đẹp trai và cao ráo cùng tài năng diễn xuất trời phú. Còn Chương Nhược Nam được đánh giá sẽ là tiểu hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa Ngữ. Các chuyên gia và khán giả nhận xét rằng cô nàng rất phù hợp với vai Thành Dao bởi vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết.

Trước đó, khoảnh khắc ngọt ngào của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam trên hậu trường cũng được lan truyền khắp các trang mạng xã hội khiến dân tình trầm trồ, tan chảy vì độ chemistry đỉnh cao. Hứa hẹn màn kết hợp lần này của cả 2 sẽ mang đến một tác phẩm rất đáng mong đợi khi lên sóng.