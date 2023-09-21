Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam 'thả hint' lên sóng khiến khán giả mừng rỡ

Sao quốc tế 21/09/2023 09:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Anh Cũng Có Ngày Này do Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam 'thả hint' lên sóng khiến khán giả phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Anh Cũng Có Ngày Này đã tung poster mới của Trần Tinh Húc, Chương Nhược Nam và các nhân vật khác trong phim. Bên cạnh đó, dự án cũng đăng tải trailer đầy hài hước của phim.

Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam 'thả hint' lên sóng khiến khán giả mừng rỡ - Ảnh 1Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam 'thả hint' lên sóng khiến khán giả mừng rỡ - Ảnh 2

Điều này khiến khán giả vô cùng mừng rỡ và mong chờ cặp đôi ngôn tình Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam sớm lộ diện trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đoàn phim đang ‘thả hint’ báo hiệu bộ phim sắp sửa lên sóng trong thời gian gần nhất.

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Bộ phim lấy đề tài xoay quanh ngành luật sư, kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của một ông chủ của công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư.

Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam 'thả hint' lên sóng khiến khán giả mừng rỡ - Ảnh 3

Trong đó, nam chính Tiền Hằng (Trần Tinh Húc) vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành, anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai, bên cạnh đó khí chất cũng rất nổi bật với đôi mắt đặc biệt mê người. Trong một lần uống say, Thành Dao nói với Tiền Hằng rằng sẽ có ngày cô thăng quan tiến chức rồi bắt anh gọi cô bằng ba. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình lãng mạn ở chốn công sở của họ đã được bắt đầu.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao (Chương Nhược Nam) và Tiền Hằng, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.

Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam 'thả hint' lên sóng khiến khán giả mừng rỡ - Ảnh 4

Vụt sáng nhờ vai diễn Lý Thừa Ngân trong siêu phẩm Đông Cung, Trần Tinh Húc gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài đẹp trai và cao ráo cùng tài năng diễn xuất trời phú. Còn Chương Nhược Nam được đánh giá sẽ là tiểu hoa đán thế hệ mới của màn ảnh Hoa Ngữ. Các chuyên gia và khán giả nhận xét rằng cô nàng rất phù hợp với vai Thành Dao bởi vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết.

Anh Cũng Có Ngày Này của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam 'thả hint' lên sóng khiến khán giả mừng rỡ - Ảnh 5

Trước đó, khoảnh khắc ngọt ngào của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam trên hậu trường cũng được lan truyền khắp các trang mạng xã hội khiến dân tình trầm trồ, tan chảy vì độ chemistry đỉnh cao. Hứa hẹn màn kết hợp lần này của cả 2 sẽ mang đến một tác phẩm rất đáng mong đợi khi lên sóng.

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai chính thức được khai máy. Theo đó, dự án công bố Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi chính thức là cặp đôi chính của bộ phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tinh Húc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích

Trần Tinh Húc chính thức 'thành đôi' với Trương Dư Hi trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai khiến netizen phấn khích

Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều?

Dân tình ủng hộ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi 'nên duyên' trong Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai vì một điều?

Trần Tinh Húc khiến fandom của Dương Tử bức xúc vì lỡ làm một việc liên quan đến cô nàng?

Trần Tinh Húc khiến fandom của Dương Tử bức xúc vì lỡ làm một việc liên quan đến cô nàng?

Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch sẽ 'tái hợp' thành đôi sau Tinh Lạc Ngưng Thành Đường?

Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch sẽ 'tái hợp' thành đôi sau Tinh Lạc Ngưng Thành Đường?

Mặc dù nhận về nhiều lời chê, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc vẫn chứng minh sức nóng với thành tích khủng?

Mặc dù nhận về nhiều lời chê, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc vẫn chứng minh sức nóng với thành tích khủng?

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung

'Người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ nối nghiệp 'lật mặt' của Trần Tinh Húc trong Đông Cung

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 19 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 49 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 19 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau