Album 'Ordinary' của hậu bối TWICE - Stray Kids đạt 100 triệu lượt stream trên Spotify chỉ sau hơn 1 tháng phát hành, thể hiện độ hot không thua kém đàn chị

Nhóm nhạc nam mới nổi 'Stray Kids' đang tiếp tục sải bước trên nền tảng âm nhạc toàn cầu 'Spotify' với 100 triệu lượt stream và lọt top bảng xếp hạng Billboard của Mỹ chỉ sau 37 ngày phát hành mini-album 'ORDINARY'.

Theo công ty quản lý JYP Entertainment vào ngày 27/4, mini-album 'Ordinary' được phát hành vào ngày 18 tháng 3 của Stray Kids đã vượt hơn 100 triệu lượt stream trên Spotify chỉ sau 37 ngày phát hành.

Trước đó, 'Ordinary' đã thành công lọt vào Bảng xếp hạng Top 200 toàn cầu của Spotify, tất cả các bài hát trong album đều chiếm được vị trí trong bảng. Đây là kỷ lục thứ ba trong lịch sử được ghi nhận cho một nhóm nhạc K-POP.

Stray Kids cũng đã đạt được thành tích đáng nể trên bảng xếp hạng Billboard trong 5 tuần liên tiếp. 'Gà cưng' JYP trước đó đã giành vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng 'Billboard 200' vào ngày 2/4 và trở thành nghệ sĩ K-POP thứ ba làm được điều này.



Stray Kids tiếp tục đà phát triển khi sắp tới đây, các chàng trai sẽ có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai mang tên 'Maniac'. Bắt đầu với từ sân vận động Jamsil ở Songpa-gu, Seoul từ 29 đến 1 tháng 5; Kobe, Nhật Bản từ 11 đến 12 tháng 6; Tokyo từ 18 đến 19; Newark từ 28 đến 29 tháng 6; đến Chicago từ 1 tháng 7; Atlanta từ 3 đến 6 Fort Worth; Los Angeles vào ngày 9 và 10; Oakland vào ngày 12; Seattle vào ngày 14 và cuối cùng là Tokyo vào ngày 26 và 27 tháng 7.

Sau loạt bê bối tưởng chừng đặt dấu chấm hết cho tương lai của nhóm, Stray Kids vẫn vươn lên mạnh mẽ, trở thành cái tên đứng đầu thế hệ 4 K-POP không thua kém gì đàn anh đàn chị nhà JYP Entertainment.

Theo DongA

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