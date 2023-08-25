5 tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 khoe sắc 'không ai nhường ai' trong bộ ảnh quảng bá cho show Hương Vị Trung Hoa

Mới đây, các chị đẹp gồm: Ella, Amber, Chipu, Ngô Hân, Cù Dĩnh khiến cư dân mạng ngất ngây khi tỏa sáng trong bộ ảnh kết hợp với tạp chí So Figaro để quảng bá cho show "Hương Vị Trung Hoa" trạm Nhạc Dương.

Kết thúc show "Tỷ tỷ đạp gió 2023", trong khi Ella giành ngôi quán quân, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Amber, Maria, Tạ Na, Chu Châu, Chi Pu, Lưu Tích Quân, Hoàng Lệ Linh (Alin), Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na và Giả Tịnh Văn. Như vậy, 11 người đẹp này chính thức được ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm thí sinh chiến thắng. Hiện, sức hút của các chị đẹp ngày càng bùng nổ ở đất nước tỷ dân. Mới đây, các chị đẹp gồm: Ella, Amber, Chipu, Ngô Hân, Cù Dĩnh khiến cư dân mạng ngất ngây khi tỏa sáng trong bộ ảnh kết hợp với tạp chí So Figaro để quảng bá cho show "Hương Vị Trung Hoa" trạm Nhạc Dương.

Hương Vị Trung Hoa là chương trình trải nghiệm ẩm thực của đài Hồ Nam, Trung Quốc với sự góp mặt của các thành viên chính như Chi Pu, Ella, Amber và Ngô Hân. Các thành viên sẽ cùng những vị khách mời nổi tiếng đi đến các nhà hàng Trung Quốc để thưởng thức từng món ăn đặc trưng và chia sẻ cảm nhận của bản thân về ẩm thực tại mỗi địa điểm.

Trước đó, trong tập 3 của Hương Vị Trung Hoa, vừa lên sóng vào hôm 18/8, Chi Pu cùng các tỷ tỷ ghé thăm một nhà hàng tại Thường Đức (Hồ Nam, Trung Quốc). Mỹ nhân Hà Thành là người nhận được nhiều lời khen nhất không chỉ bởi sự nhạy bén, suy luận có logic trong các trò chơi phá án, nhan sắc của nữ ca sĩ cũng trở thành hot search trên các trang mạng xã hội. Chi Pu là nghệ sĩ Việt duy nhất xuất hiện trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Từ nghệ sĩ ngoại quốc không được khán giả xứ Trung biết đến, cô nàng từng bước nhận được sự yêu thích với nhan sắc xinh đẹp, những màn biến hóa đa dạng trên sân khấu, sự nỗ lực mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Dù giọng hát của cô được nhận xét còn nhiều hạn chế nhưng qua 5 vòng công diễn, người đẹp luôn nằm trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất. Sau chương trình, sức hút của giọng ca Từ Hôm Nay ngày càng ấn tượng và trở thành gương mặt được người hâm mộ yêu thích nhiệt liệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-ty-ty-ap-gio-re-song-2023-khoe-sac-khong-ai-nhuong-ai-trong-bo-anh-quang-ba-cho-show-huong-vi-trung-hoa-612357.html