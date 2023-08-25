5 tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 khoe sắc 'không ai nhường ai' trong bộ ảnh quảng bá cho show Hương Vị Trung Hoa

Sao quốc tế 25/08/2023 22:08

Mới đây, các chị đẹp gồm: Ella, Amber, Chipu, Ngô Hân, Cù Dĩnh khiến cư dân mạng ngất ngây khi tỏa sáng trong bộ ảnh kết hợp với tạp chí So Figaro để quảng bá cho show "Hương Vị Trung Hoa" trạm Nhạc Dương.

Kết thúc show "Tỷ tỷ đạp gió 2023", trong khi Ella giành ngôi quán quân, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Amber, Maria, Tạ Na, Chu Châu, Chi Pu, Lưu Tích Quân, Hoàng Lệ Linh (Alin), Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na và Giả Tịnh Văn. Như vậy, 11 người đẹp này chính thức được ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm thí sinh chiến thắng.

Hiện, sức hút của các chị đẹp ngày càng bùng nổ ở đất nước tỷ dân. Mới đây, các chị đẹp gồm: Ella, Amber, Chipu, Ngô Hân, Cù Dĩnh khiến cư dân mạng ngất ngây khi tỏa sáng trong bộ ảnh kết hợp với tạp chí So Figaro để quảng bá cho show "Hương Vị Trung Hoa" trạm Nhạc Dương.

5 tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 khoe sắc 'không ai nhường ai' trong bộ ảnh quảng bá cho show Hương Vị Trung Hoa - Ảnh 1

Hương Vị Trung Hoa là chương trình trải nghiệm ẩm thực của đài Hồ Nam, Trung Quốc với sự góp mặt của các thành viên chính như Chi Pu, Ella, Amber và Ngô Hân. Các thành viên sẽ cùng những vị khách mời nổi tiếng đi đến các nhà hàng Trung Quốc để thưởng thức từng món ăn đặc trưng và chia sẻ cảm nhận của bản thân về ẩm thực tại mỗi địa điểm.

Trước đó, trong tập 3 của Hương Vị Trung Hoa, vừa lên sóng vào hôm 18/8, Chi Pu cùng các tỷ tỷ ghé thăm một nhà hàng tại Thường Đức (Hồ Nam, Trung Quốc). Mỹ nhân Hà Thành là người nhận được nhiều lời khen nhất không chỉ bởi sự nhạy bén, suy luận có logic trong các trò chơi phá án, nhan sắc của nữ ca sĩ cũng trở thành hot search trên các trang mạng xã hội.

5 tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 khoe sắc 'không ai nhường ai' trong bộ ảnh quảng bá cho show Hương Vị Trung Hoa - Ảnh 2

5 tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 khoe sắc 'không ai nhường ai' trong bộ ảnh quảng bá cho show Hương Vị Trung Hoa - Ảnh 35 tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 khoe sắc 'không ai nhường ai' trong bộ ảnh quảng bá cho show Hương Vị Trung Hoa - Ảnh 4

Chi Pu là nghệ sĩ Việt duy nhất xuất hiện trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Từ nghệ sĩ ngoại quốc không được khán giả xứ Trung biết đến, cô nàng từng bước nhận được sự yêu thích với nhan sắc xinh đẹp, những màn biến hóa đa dạng trên sân khấu, sự nỗ lực mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Dù giọng hát của cô được nhận xét còn nhiều hạn chế nhưng qua 5 vòng công diễn, người đẹp luôn nằm trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất. Sau chương trình, sức hút của giọng ca Từ Hôm Nay ngày càng ấn tượng và trở thành gương mặt được người hâm mộ yêu thích nhiệt liệt.

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực

Chị đẹp 'Đạp gió 2023' tự hào khi quý tử nhà mình ngoan ngoãn và có thể giao tiếp trôi chảy bằng 4 ngoại ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng Ella Trần Gia Hoa Amber Chi Pu Ngô Hân sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực

Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng

Lộ ảnh Ngô Thiến tiều tụy vào viện trước khi rời Đạp Gió 2023 khiến người hâm mộ lo lắng

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Ngô Thiến dần đuối sức trong Đạp Gió 2023, phần thể hiện khiến khán giả thất vọng

Ngô Thiến dần đuối sức trong Đạp Gió 2023, phần thể hiện khiến khán giả thất vọng

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng